رهبر انقلاب: آفرین به ورزشکار و مربی و مدیر؛ ملت را شادمان و کشور را آبرومند کردید

بسم الله الرّحمن الرّحیم

- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم.



عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.



از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۴



تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفّق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.