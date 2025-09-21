خبرگزاری کار ایران
در پی قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان

رهبر انقلاب: آفرین به ورزشکار و مربی و مدیر؛ ملت را شادمان و کشور را آبرومند کردید

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکّر کردند.

به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم.

عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.

از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۳۰ شهریور ۱۴۰۴ 


تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفّق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
