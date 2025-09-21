خبرگزاری کار ایران
مسیری که در رفع ناترازی‌های انرژی در پیش گرفته‌ایم، قطعا به نتیجه خواهد رسید

رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش ناترازی در بخش انرژی از سوی دستگاه‌های ذیربط گفت: مسیری که دولت در کاهش و رفع ناترازی‌های انرژی در پیش گرفته، با عزم و اراده جدی مسئولان قطعا به نتیجه خواهد رسید؛ از همه مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان و دیگر اقشار کشور که در این زمینه با دولت همراهی کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، یکصد و دوازدهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح موضوعات اجرایی دستگاه‌ها توسط وزرا، فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز، درآمدها و مخارج ارزی و همچنین وضعیت بازارهای مختلف ارائه کرد.

در ادامه این جلسه صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی، در گزارشی آثار جنگ بر حوزه گردشگری کشور را تشریح کرد.

علی‌آبادی وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای این وزارتخانه در زمینه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی در سطح کشور و همچنین وضعیت آب  در استان‌های مختلف کشور به ویژه تهران و البرز ارائه کرد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش ناترازی در بخش انرژی از سوی دستگاه‌های ذیربط تصریح کرد: مسیری که دولت در کاهش و رفع ناترازی‌های انرژی در پیش گرفته با عزم و اراده جدی مسئولان قطعا به نتیجه خواهد رسید؛ از همه مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان و دیگر اقشار کشور که در این زمینه با دولت همراهی کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

