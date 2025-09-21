خبرگزاری کار ایران
بازدید دادستان تهران از پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

بازدید دادستان تهران از پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه معاون نظارت بر ضابطین دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۸، به بازدید از بخش‌های مختلف پلیس امنیت عمومی فاتب پرداخت.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه معاون نظارت بر ضابطین دادستانی و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۸، از بخش‌های مختلف پلیس امنیت عمومی فاتب بازدید کرد.

در این بازدید، دادستان تهران ضمن تقدیر از پلیس امنیت عمومی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مراجعان، حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.

صالحی هدف از این بازدید را نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌ها و بررسی اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش حجم پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی عنوان کرد و افزود: این بازدید در ادامه جلسات تخصصی برگزارشده در دادستانی تهران و به هدف تسریع در ارسال پرونده‌های تکمیل‌شده به مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش مؤثر پلیس امنیت عمومی در ارتقای امنیت اجتماعی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه، اظهار داشت: امنیت عمومی موجب صیانت از هویت و ارزش‌های جامعه در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی می‌شود.

در جریان این بازدید، تعدادی از پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرجع انتظامی با اهتمام ویژه نسبت به اجرای دستورات قضایی اقدام کند. دادستان تهران همچنین بر لزوم رفتار همراه با تکریم مأموران انتظامی با مراجعان و تأثیر آن در افزایش رضایت‌مندی عمومی تأکید کرد.

دادستان تهران در این بازدید ضمن حضور در بخش‌های مختلف پلیس امنیت عمومی، در گفت‌وگو با مراجعین، در جریان نحوه ارائه خدمات‌رسانی به آنها قرار گرفت و دستورات مقتضی را جهت حل مسائل آنها صادر کرد.

