خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت فرارسیدن روز ملی صورت گرفت

پیام پزشکیان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان

پیام پزشکیان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان
کد خبر : 1689353
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به « واهاگن خاچاطوریان » رئیس جمهور ارمنستان با تاکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگی قدیمی و ریشه‌دار از دیرباز در کنار یکدیگر زیسته و پیوندها و علایق مستحکم با یکدیگر برقرار کرده‌اند ، ابراز امیداوری کرد  در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و بر پایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد.

رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان،‌ با اشاره به اینکه  روابط ایران و ارمنستان در سال‌های اخیر شاهد یک پویایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است  تصریح کرد:  امیدوارم در پرتو اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌ها، این روند با نگاه به اهداف راهبردی و در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه همچنان تداوم یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی