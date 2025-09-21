پیام پزشکیان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به « واهاگن خاچاطوریان » رئیس جمهور ارمنستان با تاکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگی قدیمی و ریشه‌دار از دیرباز در کنار یکدیگر زیسته و پیوندها و علایق مستحکم با یکدیگر برقرار کرده‌اند ، ابراز امیداوری کرد در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و بر پایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد.