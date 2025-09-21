برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رییس جمهور
سخنگوی دولت از برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس جمهور خبرداد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درشبکه ایکس مطرح کرد: در جلسه امروز هیأت دولت، به دستور رئیسجمهور مقرر شد جشن ملی به پاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور برگزار شود.
این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی غرور ملی ایرانیان است.
وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد، علوم، ورزش، آموزش و پرورش، صداوسیما، استانداریها و شهرداریها مأمور شدهاند تا با همکاری یکدیگر، زمینه حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.