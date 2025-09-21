برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رییس جمهور

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درشبکه ایکس مطرح کرد: در جلسه امروز هیأت دولت، به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد جشن ملی به پاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور برگزار شود.

این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی غرور ملی ایرانیان است.

وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، علوم، ورزش، آموزش و پرورش، صداوسیما، استانداری‌ها و شهرداری‌ها مأمور شده‌اند تا با همکاری یکدیگر، زمینه حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.

