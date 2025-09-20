خشونت و آشوب در لاهه
اعتراض ضد مهاجرت به نبرد با پلیس کشیده شد
حدود ۱۵۰۰ نفر معترض به سیاستهای مهاجرتی دولت هلند، تجمعی را در شهر لاهه برگزار کردند که به خشونت کشیده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه هلند روز شنبه ۲۹ شهریور برابر با ۲۰ سپتامبر معترضین به قوانین مهاجرتی هلند در تجمعی اعتراض آمیز در مرکز لاهه برگزار کردند که این تجمع به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد.
معترضین خواهان اتخاذ سیاستهای سخت گیرانه تر در قبال مهاجرت و پناهجویان بودند.
معترضان ضمن پرتاب اشیاء به سمت نیروهای پلیس، تلاش کردند وارد منطقه پارلمان شوند.
بر اساس این گزارش در جریان درگیریها، یک خودروی پلیس به آتش کشیده شد و شیشههای دفتر حزب D66 شکسته شد.
پلیس برای کنترل جمعیت از گاز اشکآور و ماشین آبپاش استفاده کرد و برخی از معترضان دستکم موقتاً بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش هنوز تعداد دقیق مجروحان و بازداشتشدگان گزارش نشده است.
این تجمع واکنشهای گسترده سیاسی در هلند به دنبال داشت و رهبران احزاب از خشونتهای رخ داده شدیداً انتقاد کردند.
پلیس و مقامات محلی اعلام کردند که تحقیقات برای شناسایی عاملان اصلی ادامه دارد و امنیت مناطق حساس تا پایان هفته افزایش خواهد یافت.