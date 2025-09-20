خبرگزاری کار ایران
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نشانه‌ای از توانمندی جوانان ایران است

در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی تأکید کرد: این افتخار بزرگ، تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان مؤمن ایران ایران اسلامی است.

به گزارش ایلنا، در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی تاکید کرد: این افتخار بزرگ، تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان مؤمن و بااراده ایران اسلامی است.

متن این پیام به شرح زیر است:

قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، بار دیگر غرور و شادی را به خانه‌های مردم شریف ایران هدیه کرد و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ورزش این سرزمین افزود.

کشتی فرنگی ایران که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ شمسی در ازبکستان توانست پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز سکوی نخست جهان به اهتزاز درآورد، امروز با همت بلند، تلاش پیگیر و غیرت مثال‌زدنی فرزندان غیور خود، برای دومین مرتبه بر قله جهان ایستاد و نام ایران را با صلابت در جهان طنین‌انداز کرد.

این افتخار بزرگ، تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان مؤمن و بااراده ایران اسلامی است که با انسجام، سخت‌کوشی و روحیه پهلوانی می‌توانند بر دشوارترین میدان‌ها فائق آیند و افتخاری ماندگار برای میهن خود بیافرینند.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به مردم عزیز و سرافراز ایران، قهرمانان دلیر تیم ملی کشتی فرنگی، مربیان و کادر فنی پرتلاش و همه خانواده بزرگ ورزش کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد تداوم این مسیر پرافتخار و افتخارآفرینی‌های بیشتر فرزندان ایران در عرصه‌های مختلف بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
