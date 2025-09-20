ستادکل نیروهای مسلح اقدام دولت اکوادور در تروریستی دانستن سپاه را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، ستادکل نیروهای مسلح در این بیانیه آورده است این تصمیم نامعقول مذبوحانه غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا تروریست پرور و رژیم جعلی و بی ریشه صهیونیستی می باشد می تواند بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک کش صهیونیستی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر نماید.

از دولت اکوادور سوال می شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه های تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می نماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت خود فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می دهد برای خوش خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی حقوق بین المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.

ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کس از ملت و سرزمین خود و به خصوص با زیاده خواهی های آمریکای تروریست پرور و کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه عمل خواهند نمود و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف نماید.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران