در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران

سیدحسن خمینی: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی مایه غرور است

سیدحسن خمینی: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی مایه غرور است
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان، نوشت: کسب جایگاه قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، چند روز پس از دستیابی به جایگاه مشابه در کشتی آزاد، مایه شادی و غرور فزاینده ملت ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از جماران، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:

بسمه تعالی

کسب جایگاه قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، چند روز پس از دستیابی به جایگاه مشابه در کشتی آزاد، مایه شادی و غرور فزاینده ملت ایران است.

این موفقیت های پی در پی حاصل استعداد و پشتکار بالای ورزشکاران و مدیریت شایسته فدراسیون مربوطه و نظام ورزش کشور است.

لازم می دانم قهرمانی شیرین در کشتی فرنگی را به تمام مردم ایران و خصوصا به جامعه ورزش تبریک گویم. به امید تداوم این قهرمانی ها در تمام رشته ها!

سید حسن خمینی

۱۴۰۴/۶/۲۹

انتهای پیام/
