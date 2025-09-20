سیدحسن خمینی: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی مایه غرور است

بسمه تعالی

کسب جایگاه قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، چند روز پس از دستیابی به جایگاه مشابه در کشتی آزاد، مایه شادی و غرور فزاینده ملت ایران است.

این موفقیت های پی در پی حاصل استعداد و پشتکار بالای ورزشکاران و مدیریت شایسته فدراسیون مربوطه و نظام ورزش کشور است.

لازم می دانم قهرمانی شیرین در کشتی فرنگی را به تمام مردم ایران و خصوصا به جامعه ورزش تبریک گویم. به امید تداوم این قهرمانی ها در تمام رشته ها!

سید حسن خمینی

۱۴۰۴/۶/۲۹