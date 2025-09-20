در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
سیدحسن خمینی: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی مایه غرور است
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان، نوشت: کسب جایگاه قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، چند روز پس از دستیابی به جایگاه مشابه در کشتی آزاد، مایه شادی و غرور فزاینده ملت ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از جماران، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:
بسمه تعالی
کسب جایگاه قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، چند روز پس از دستیابی به جایگاه مشابه در کشتی آزاد، مایه شادی و غرور فزاینده ملت ایران است.
این موفقیت های پی در پی حاصل استعداد و پشتکار بالای ورزشکاران و مدیریت شایسته فدراسیون مربوطه و نظام ورزش کشور است.
لازم می دانم قهرمانی شیرین در کشتی فرنگی را به تمام مردم ایران و خصوصا به جامعه ورزش تبریک گویم. به امید تداوم این قهرمانی ها در تمام رشته ها!
سید حسن خمینی
۱۴۰۴/۶/۲۹