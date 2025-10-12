خبرگزاری کار ایران
صالحی امیری در گفت‌وگو با ایلنا:

از شهریور روند بازگشت به شرایط عادی جذب گردشگر را آغاز کرده‌ایم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما برای جذب گردشگران برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین کرده‌ایم که به‌طور طبیعی باید سالیانه ۲۵ درصد رشد گردشگر داشته باشیم. بعد از جنگ برنامه‌ریزی جدیدی را تدوین کرده‌ایم تا در شرایط بحران بتوانیم این ظرفیت را بازسازی کنیم و مجدداً به ظرفیت قبل از جنگ برسیم و از شهریور روند بازگشت به شرایط عادی را آغاز کرده‌ایم.

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایه دستی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با رشد گردشگری و برنامه تدوین شده برای عملیاتی شدن جذب گردشگران گفت: ما برای گردشگران برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین کرده‌ایم که در آن رشد سالانه مشخص شده است. طبق این برنامه، به‌طور طبیعی باید سالیانه ۲۵ درصد رشد گردشگر داشته باشیم. برنامه‌ریزی در حال عملیاتی شدن بود، اما به‌دلیل وقوع جنگ، وقفه‌ای ایجاد شد. برنامه‌ریزی جدیدی را تدوین کرده‌ایم تا در شرایط بحران بتوانیم این ظرفیت را بازسازی کنیم و مجدداً به ظرفیت قبل از جنگ برسیم.

وی ادامه داد: مفهوم این برنامه این است که در سال ۱۴۰۳، هفت میلیون و ۳۹۹ هزار نفر وارد کشور شدند. ما برنامه‌ریزی برای رشد ۲۵ درصدی داشتیم و این برنامه در فروردین و اردیبهشت ماه محقق شد. با این حال، در خرداد به‌دلیل جنگ، با افت شدیدی مواجه شدیم. از شهریور روند بازگشت به شرایط عادی را آغاز کرده‌ایم.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
