خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از سوی پزشکیان

تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از سوی پزشکیان
کد خبر : 1688781
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در کرواسی، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه وررزشی و به‌ویژه قهرمانان و خانواده‌های گرامی آنان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا ،مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، تصریح کرد: این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قله‌های افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشته‌های ورزشی باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

فرزندان غیور و پر توان کشورمان بار دیگر با درخشش مقتدرانه و زودهنگام در مسابقات جهانی کشتی فرنگی در زاگرب، برگ زرینی بر دفتر پرافتخارات ورزشی کشورمان افزودند و با نمایش و خلق صحنه‌های دیدنی از توانمندی‌ها و استعدادهای خود، دل ملت بزرگ ایران را شاد کردند و در جایگاه واقعی خود قرار گرفتند.

این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قله‌های افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشته‌های ورزشی باشیم.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه وررزشی و به‌ویژه قهرمانان و خانواده‌های گرامی آنان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و موفقیت روزافزون همه ورزشکاران کشور را در عرصه‌های مختلف ورزشی خواستارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی