خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ متهم احتکار عمده آرد در جویبار دستگیر شدند/ کشف و ضبط پنج هزار کیسه آرد قاچاق

۶ متهم احتکار عمده آرد در جویبار دستگیر شدند/ کشف و ضبط پنج هزار کیسه آرد قاچاق
کد خبر : 1688620
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب جویبار استان مازندران از کشف و ضبط پنج هزار کیسه آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ۶ متهم اصلی احتکار عمده آرد در جویبار دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، حمید رضا آقایی اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و در پی نظارت‌های مستمر و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه احتکار و اختفای مواد غذایی اساسی، تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص، توسط بازپرس پرونده آغاز شد.

دادستان جویبار ادامه داد: این تحقیقات به شناسایی و کشف یک انبار غیرمجاز حاوی پنج هزار کیسه آرد با هدف ایجاد کمبود مصنوعی و اخلال در بازار و زنجیره تأمین نان، به عنوان کالایی اساسی و حساس، منجر شد که در این راستا ۶ متهم اصلی احتکار عمده آرد در جویبار دستگیر شدند.

آقایی، احتکار کالاهای اساسی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و تاکید کرد: پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی و تفهیم اتهام، قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضایی برای ۶ متهم اصلی پرونده صادر شد.

دادستان جویبار تصریح کرد: به منظور واکاوی دقیق تمامی ابعاد این پرونده، بررسی اسناد و مدارک کشف شده و نیز دفاعیات متهمان، قرار کارشناسی از سوی مقام قضایی صادر شده تا با دقت و جزئی نگری بیشتری به این موضوع رسیدگی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی