خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد

نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد
کد خبر : 1688256
لینک کوتاه کپی شد.

برای نخستین بار نوزاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) این بیمارستان، تحت تصویربرداری MRI مغز قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اشکانی‌پور، رئیس بخش NICU بیمارستان نجمیه با اعلام اینکه نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد، تاکید کرد: این نوزاد با سابقه آسفکسی و مکونیوم آسپیریشن در بخش بستری بود که به‌منظور بررسی دقیق وضعیت مغزی، به واحد MRI بیمارستان منتقل و تصویربرداری انجام شد. MRI مغز نوزادان امکان شناسایی زودهنگام و دقیق آسیب‌های مغزی را فراهم می‌کند و به تیم درمانی کمک می‌کند تا مداخلات به‌موقع و مؤثرتری برای بهبود روند درمان نوزادان انجام دهند.
وی افزود: اجرای موفق MRI برای نوزادان، نقطه عطفی در خدمات تخصصی بیمارستان نجمیه محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های ویژه ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی