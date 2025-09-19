به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اشکانی‌پور، رئیس بخش NICU بیمارستان نجمیه با اعلام اینکه نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد، تاکید کرد: این نوزاد با سابقه آسفکسی و مکونیوم آسپیریشن در بخش بستری بود که به‌منظور بررسی دقیق وضعیت مغزی، به واحد MRI بیمارستان منتقل و تصویربرداری انجام شد. MRI مغز نوزادان امکان شناسایی زودهنگام و دقیق آسیب‌های مغزی را فراهم می‌کند و به تیم درمانی کمک می‌کند تا مداخلات به‌موقع و مؤثرتری برای بهبود روند درمان نوزادان انجام دهند.

وی افزود: اجرای موفق MRI برای نوزادان، نقطه عطفی در خدمات تخصصی بیمارستان نجمیه محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های ویژه ایفا کند.