نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد
برای نخستین بار نوزاد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) این بیمارستان، تحت تصویربرداری MRI مغز قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اشکانیپور، رئیس بخش NICU بیمارستان نجمیه با اعلام اینکه نخستین MRI مغز نوزاد در بیمارستان نجمیه با موفقیت انجام شد، تاکید کرد: این نوزاد با سابقه آسفکسی و مکونیوم آسپیریشن در بخش بستری بود که بهمنظور بررسی دقیق وضعیت مغزی، به واحد MRI بیمارستان منتقل و تصویربرداری انجام شد. MRI مغز نوزادان امکان شناسایی زودهنگام و دقیق آسیبهای مغزی را فراهم میکند و به تیم درمانی کمک میکند تا مداخلات بهموقع و مؤثرتری برای بهبود روند درمان نوزادان انجام دهند.
وی افزود: اجرای موفق MRI برای نوزادان، نقطه عطفی در خدمات تخصصی بیمارستان نجمیه محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبتهای ویژه ایفا کند.