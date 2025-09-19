خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت الله علم الهدی:

اگر مسئولان توان اجرایی کشور را دارند، بر مسئولیت بمانند و گرنه کنار بروند

اگر مسئولان توان اجرایی کشور را دارند، بر مسئولیت بمانند و گرنه کنار بروند
کد خبر : 1688254
لینک کوتاه کپی شد.

آیت الله علم الهدی گفت: مسئولین کشور در هر بعدی از ابعاد و هر شأنی از شئون باید بدانند که این امت دلداده رهبری هستند.

به گزارش ایلنا، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه حرم مطهر رضوی گفت: مستکبر بودن، معاویه و رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌شناسد و خوی استکباری زیر پا گذاشتن مذاکره و عهدنامه است.

آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: امروز در لفافه‌های فضای مجازی زمزمه این تصویر‌ها است که چرا ما فناوری هسته‌ای و موشک باید داشته باشیم؟ برویم پای مذاکره و مشکلات خود را با آمریکا حل کنیم؛ چرا ما باید برای فلسطین و غزه هزینه بدهیم؛ ما بایستی در کشور خود آرام زندگی کنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط ما موشک نداشته باشیم که یک‌روزه مملکت را با خاک یکسان کنند و یا فناوری نداشته باشیم که دستمان جلوی دشمنان خودمان دراز باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ماست؛ مشکل آمریکا با ما این است که یک ایران بزرگ در مقابل اسرائیل قرار دارد که باید تجزیه شود.

آیت الله علم الهدی افزود: با این وجود ما پای مذاکره چه مشکلی را باید با آمریکا حل کنیم و با چه قیمتی این کار باید انجام شود؟

وی تاکید کرد: هوشیاری و بیداری مردم کلید حفظ استقلال و عزت کشور و دارای اهمیت است، جامعه ما ولایی است، زندگی برای ما روی پا ایستادن و آقایی داشتن و در مقابل دنیا با استقلال کامل و عزت در این آب و خاک زندگی کردن است.

امام جمعه مشهد بابیان اینکه اگر مردم آن روز هزینه عدالت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع) را می‌دادند به این ذلت و حکومت ۸۰ ساله بنی‌امیه مبتلا نمی‌شدند، گفت: امروز ما مردم نیز در سایه رهبری خوشبختانه توانستیم پای ستون خیمه این نظام بایستیم و با جان و مال هزینه عزت و استقلال خود را دادیم و ذره از این عزت و آقایی کوتاه نخواهیم آمد.

آیت الله علم الهدی افزود: مسئولین کشور نیز در هر بعدی از ابعاد و هر شأنی از شئون باید بدانند که این امت دلداده رهبری هستند و اگر آن‌ها توان اجرایی کشور را دارند، بر مسئولیت بمانند وگرنه کنار بروند و مردم را ملعبه نکنند؛ این حقیقت را باید مسئولین ما درک کنند و این وابستگی و دلبستگی مردم را به رهبری بدانند و بشناسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی