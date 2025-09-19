خطیبزاده:
تروئیکای اروپایی به قول خود پایبند نبوده است
معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد: تروئیکای اروپایی پس از توافق ایران و آژانس بینالمللی اتمی به قول خود مبنی بر احترام به این توافق پایبند نبوده است و در مسیر ایرادگیری بیشتر گام بر می دارد.
به گزارش ایلنا، سعید خطیبزاده معاون وزیر امور خارجه در گفتوگو با خبرگزاری ریانووستی گفت: سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) همیشه اعلام کردهاند که اگر ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافق برسد، به آن احترام میگذارند و آن را اجرا خواهند کرد اما آنها بار دیگر نشان دادهاند که اسیر بیعملی خود هستند و هر حرکت ایران را به شدت سیاسی میکنند.
وی با اشاره به امضای توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره اظهار داشت: ما به توافق رسیدیم، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد و به این نهاد هستهای گزارش داد. پس از این توافق، ما از اروپاییها اقدامی جز ایرادگیری و گامهای اشتباه بیشتر ندیدیم.
ایران همچنان به دیپلماسی متعهد است
خطیبزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران همچنان به دیپلماسی متعهد است، اما اقدامات آینده تهران کاملاً به تصمیم طرفهای مقابل در مورد مسأله اعمال مجدد تحریمها بستگی دارد.
وی با اشاره به مباحث مربوط به مکانیسم پسگشت (اسنپبک) یادآور شد: ایران نامهای به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و در آن اظهار داشته است که اروپاییها هیچ مبنای قانونی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: اروپاییها در حال حاضر از این مکانیسم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوءاستفاده میکنند؛ پاسخ ایران مبتنی بر اتفاقاتی خواهد بود که رخ میدهد.
وی خاطرنشان کرد: ما همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز است. ما به دیپلماسی متعهد هستیم. هیچ پاسخ نظامی به این روند نمیتواند وجود داشته باشد و ما معتقدیم که از این پس میتوان از طریق دیپلماسی به موفقیتهای بیشتری دست یافت.
هشدار به سه کشور اروپایی
خطیبزاده در بخش دیگری از گفتوگو با این رسانه روس که از مبدأ ژنو مخابره شد، اظهار داشت: اگر سه کشور اروپایی به رفتار غیرمنطقی و غیرمسئولانه خود ادامه دهند، ایران قادر به پذیرش توافق هستهای جدید نخواهد بود.
وی ادامه داد: ما این توافق را بر اساس اقدامات غیرمسئولانه و غیرمنطقی سه کشور اروپایی نخواهیم پذیرفت اما آن را بر اساس اصولی که سیاست خارجی و منافع ما تعیین میکند، خواهیم پذیرفت.
دسترسی به تأسیسات هستهای ایران پس از حل تنشهای فعلی
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق کرد که اشکال جدیدی از همکاری را پیدا کند، زیرا حملات به تأسیسات هستهای ایران بسیاری از واقعیتها را تغییر داده است.
وی افزود: دسترسی به این تأسیسات به دلیل خطرات زیستمحیطی و انسانی بسیار محدود است.
خطیبزاده اظهار داشت: در قاهره، ما توافق کردیم که در مورد شرایطی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی میتواند در آن قالب در داخل ایران فعالیت کند، مذاکره کنیم. اما در عین حال، ما شاهد قطعنامه (ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل درباره اعمال دوباره تحریمها) هستیم.
وی ادامه داد: در این وضعیت، دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای ایران تنها پس از حل تنشهای فعلی امکانپذیر است.
شایان ذکر است، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در قاهره، پایتخت مصر سند جدیدی را حاوی شیوه نامه جدید همکاری فنی تهران با این نهاد هستهای بینالمللی امضا کردند. تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره» در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب شرایط استثنایی ایجاد شده در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران و تهدیدهای ادامه دار نسبت به از سرگیری این حملات است.
پیش از این، همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود. مجلس شورای اسلامی تیرماه ۱۴۰۴ قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخصشده در متن مصوبه، همکاریهای خود با آژانس را متوقف کند. پس از آن مذاکراتی میان دو طرف درباره نحوه ازسرگیری همکاریها شکل گرفت که سرانجام ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۸ شهریور درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.