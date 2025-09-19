خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
دیدار دبیرکل حزب موتلفه با خانواده سرلشکر شهید علی شادمانی

دیدار دبیرکل حزب موتلفه با خانواده سرلشکر شهید علی شادمانی
در راستای تجلیل و تکریم از شهدای اقتدار، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با خانواده سرلشکر شهید علی شادمانی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا محمدعلی امانی با حضور در منزل سرلشکر شهید علی شادمانی یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت و از خدمات ارزشمند او در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرد.

در این دیدار ملیحه فرجی همسر شهید شادمانی به نقل خاطرات و حضور شهید شادمانی در غرب کشور و مبارزه با کوموله پرداخت.

وی با اشاره به جنگ منافقین و کوموله، اظهار داشت:  شهید شادمانی بارها مورد ترور منافقین و کوموله قرار گرفت و بارها منزل ایشان مورد اصابت و حمله آنان قرار گرفت؛ اما تقدیر بر آن بود ایشان در این میدان جنگ به درجه رفیع شهادت برسند.

محمدعلی امانی با اشاره به حکم شهید شادمانی و تاییدات مقام معظم رهبری از عملکرد ایشان، در این دیدار بیان کرد: یکی از نشانه‌های عاقبت بخیری این عزیزان تایید و نظر مقام معظم رهبری است؛ خاطرم هست مرحوم‌حاج آقای عسکراولادی نقل کردند؛ یک روز آیت‌الله فلسفی به ایشان زنگ می‌زنند که خیلی زود خودتان را به من برسانید؛ ایشان گفتند من با عجله خدمت ایشان رسیدم؛ حضرت آیت‌الله با تاکید می گویند اگر من فوت کردم حتما از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای من پیام بگیرید؛ زیرا من با آن پیام آنجا کار دارم.ایشان گفتند من از منزل آیت‌الله هنوز خارج نشده بودم که ایشان به رحمت الهی رفتند.

احسان شادمانی پسر شهید نیز در بیان خاطرات به سلوک و رفتارهای شهید اشاره داشت و گفت: ایشان ‌پس از شهادت سردار رشید دیداری را با مقام معظم رهبری داشتند و در آن دیدار پس از اعطای درجه و حکم فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) پدرم، سخن از لشکر همدان و شهدای آن پیش می‌آید، شهید شادمانی خدمت ایشان گفته بودند؛ وقتی این مسئولیت را بر دوش بنده گذاشتید بنده ابراز نگرانی می‌کردم، لذا قبل از ظهر استخاره کردم و آیه ۱۹۵ آل عمران آمد؛ شما برای ما دعا کنید تا در این مسیر شهید شویم. حضرت آقا ایشان را دعا می‌کنند و می‌گویند ان‌شاالله خداوند شما را محفوظ بدارد. چندی قبل هم آقای عابدی از دوستان پدر خواب دیده بودند که ایشان نوری شدند و به آسمان رفتند. لذا ایشان به دنبال شهادت بودند.

مهمان دیگر خانواده معظم شهید شادمانی، عبدخدایی تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه بود که از مهدیه شادمانی (دختر شهید) برای حضور و نطق وی در دادگاه قضایی۲۸ مرداد به عنوان نماینده مردم تهران و دفاعیات وی در ملی شدن صنعت نفت و شهید نواب صفوی تشکر و قدردانی کرد.

در این دیدار حسین انواری نائب رییس شورای مرکزی، محسن شفیق دبیر استان تهران، حمید احمدی نیا و هادی زاده از معاونت تبلیغات و روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی حضور داشتند.

 

