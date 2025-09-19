ایروانی:
بازگرداندن تحریمها غیرقانونی است
سفیر ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت، با تاکید بر اینکه بازگرداندن تحریمهای لغوشده این نهاد علیه ایران غیرقانونی است، گفت: ایران در دفاع از حاکمیت، حقوق و ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود استوار خواهد ماند و در برابر اجبار تسلیم نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز جمعه و در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، با تأکید بر اجرای دقیق قطعنامه و توافق هستهای، هرگونه تلاش برای بازگرداندن تحریمهای لغو شده را غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بینالملل دانست.
ایروانی اظهار داشت که ایران تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کرده، اما خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) به تعهداتشان، توافق را تضعیف کرده است.
سفیر ایران اقدامات جبرانی ایران را قانونی، شفاف و پاسخی به نقض تعهدات طرفهای مقابل توصیف کرد و اخطار اخیر تروئیکا در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ را از نظر حقوقی باطل و مغرضانه خواند.
او همچنین حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نقض اصول حقوق بینالملل دانست و از سکوت و توجیه برخی کشورها در برابر این اقدامات انتقاد کرد.
سفیر ایران با اشاره به تفاهم اخیر ایران با آژانس در ۹ سپتامبر در قاهره، از نادیده گرفتن این فرصت دیپلماتیک توسط آمریکا و تروئیکا ابراز تأسف کرد.
او ادعاهای کذب درباره تهدیدآمیز بودن برنامه هستهای ایران را رد و تأکید کرد که برنامه هستهای ایران کاملاً صلحآمیز است.
ایروانی تصمیم اخیر شورای امنیت را شتابزده، غیرقانونی و فاقد اجماع خواند و مسئولیت عواقب آن را متوجه آمریکا و تروئیکا دانست.
سفیر ایران با قاطعیت اعلام کرد که ایران از برنامه هستهای صلحآمیز خود دفاع خواهد کرد، در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد و دیپلماسی را با شرایط خود ادامه میدهد.
نماینده ایران همچنین از تضعیف بیطرفی شورای امنیت انتقاد کرد و گفت که این نهاد تحت فشار برخی اعضای دائم، دیدگاههای ایران، روسیه و چین را نادیده گرفته است.
او در پایان تأکید کرد که ایران در برابر بیعدالتی و اجبار ایستادگی خواهد کرد و اجازه نمیدهد شورای امنیت به ابزاری برای نقض حقوقش تبدیل شود.
متن سخنرانی نماینده ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:
آقای رئیس؛ موضع ایران روشن و ثابت است: قطعنامه ۲۲۳۱باید دقیقاً مطابق آنچه توافق شده اجرا گردد.زمانبندیهای آن توصیه یا پیشنهاد نیستند؛ بلکه تعهدات الزامآوری هستند که با دشواری مورد مذاکره قرار گرفته و به اتفاق آرا توسط این شورا تأیید شدهاند. هرگونه تلاش از سوی سه کشور اروپایی برای بازاعمال تحریمهایی که پیشتر لغو شدهاند، نه تنها بیاساس است بلکه حملهای مستقیم علیه حقوق بینالملل و اعتبار خود شورای امنیت محسوب میشود.
قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام دستاوردهایی دشوار و حاصل بیش از یک دهه مذاکرات بودند. این دو، تمامی نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران را برطرف کردند و ماهیت صرفاً صلحآمیز آن را تأیید نمودند. ایران توافق را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کرد. هیچ کشور دیگری هرگز خود را به چنین راستیآزماییهای سختگیرانه و مداخلهگرانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نسپرده است. ما به عهد خود وفا کردیم. ایالات متحده آمریکا، تروئیکا و اتحادیه اروپا چنین نکردند.
این ایالات متحده آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه توافق را پاره کرد و تحریمها را در چالشی آشکار علیه این شورا بازاعمال نمود. این تروئیکا بود که در انجام تعهدات خود قصور ورزید، در حالی که پشت وعدههای توخالی پنهان شدند و به طور خاموش از رهنمودها و دستورات واشنگتن پیروی کردند. اکنون، در نمایشی آشکار از ریاکاری، ادعا میکنند که ایران باید به سبب اقداماتی مجازات شود که ما تنها پس از سالها تحمل نقضهای آنان اتخاذ نمودیم.
این فاجعه در بستر تجاوز آشکار رخ میدهد
ما به طور قاطع اخطار تروئیکا مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ را رد میکنیم. این اخطار از نظر آیینکاری بیاعتبار، از لحاظ سیاسی مغرضانه، و از حیث حقوقی باطل است. تروئیکا با دور زدن سازوکار حلوفصل اختلافات برجام، همان چارچوبی را از هم گسیختند که مدعی دفاع از آن هستند. بدتر آنکه، طرفهایی که مدتها در نقض اساسی بودهاند، نمیتوانند ناگهان خود را به عنوان پاسداران پایبندی معرفی کنند. این نه حقوقی است و نه قانون؛ بلکه فرصتطلبیای است که در پوشش قانونیبودن پنهان شده است.
اقدامات جبرانی ایران نه نسنجیده بودند و نه یکجانبه. این اقدامات حسابشده، شفاف و کاملاً منطبق با حقوق ما ذیل برجام بودند. تحریف این اقدامات قانونی به عنوان دستاویزی برای فعالسازی مکانیزم بازگشت خودکار تحریمها، پاداشدادن به ناقضان و مجازات پایبندان است؛ وارونگی معوج عدالت که خودِ شورا را تضعیف میکند.
این فاجعه در بستر تجاوز آشکار رخ میدهد. تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران نه به صورت مخفیانه، بلکه آشکارا، توسط اسرائیل به عنوان یک رژیم یاغی، و آمریکا به عنوان امین معاهده عدم اشاعه، مورد حمله قرار گرفتهاند.تأسیساتی که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودند، در نقض همه اصول حقوق بینالملل و بنیانهای رژیم عدم اشاعه بمباران شدند. با این حال، به جای محکومیت، ما شاهد سکوت و بدتر از آن، توجیه از سوی همان دولتهایی هستیم که اکنون درباره تعهدات به ایران درس میدهند. چه شاهدی روشنتر از این بر معیارهای دوگانه و رفتارهای ریاکارانه میتواند وجود داشته باشد؟
ایران دیپلماسی را رها نکرد
با وجود این، ایران دیپلماسی را رها نکرد. در ۹سپتامبر در قاهره، ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تفاهمی برای از سرگیری همکاری دست یافتیم، که گامی مهم و آیندهنگرانه بود. اما آمریکا و تروئیکا به جای بهرهبرداری از این فرصت، آن را مردود دانستند و شکاف میان گفتار و مقاصد واقعی خود را آشکار ساختند. آنان از گفتوگو سخن میگویند در حالی که آن را خفه میکنند؛ از حمایت از دیپلماسی دم میزنند در حالی که آن را زیر تهدیدها دفن میسازند. این اقدام نسنجیده، گفتوگو را تضعیف میکند، به تجاوز پاداش میدهد و رویهای خطرناک بنا میگذارد.
تروئیکا و آمریکا در هماهنگی با رژیم اسرائیل، ادعاهای کاذبی را منتشر میکنند مبنی بر اینکه برنامه هستهای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت است. چنین ادعایی جعل حقیقت است. ایران نه برجام، نه معاهده عدم اشاعه، و نه تعهدات پادمانی خود را نقض نکرده است. برنامه هستهای ما کلاً صلحآمیز باقی مانده است.
بیطرفی شورا خدشهدار شده است
حتی بیطرفی این شورا نیز خدشهدار شده است. تحت فشار برخی اعضای دائم، ریاست شورا الزام به در نظر گرفتن دیدگاههای تمامی اعضای برجام از جمله ایران، روسیه و چین، پیش از ارائه پیشنویس قطعنامه امروز را نادیده گرفت. این الزام به صراحت در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ و حتی در پیشنویس رئیس ذکر شده است. با این حال، در عمل، رئیس شورا این زبان را نادیده گرفت، بیطرفی شورا را نقض نمود و عملاً با ارائه پیشنویس و درخواست رأیگیری، بدون تضمین انعکاس صحیح مواضع چین، ایران و روسیه به عنوان اعضای واقعی برجام، اقدام تروئیکا را تأیید کرد.
این اجماعسازی نبود؛ اجبار بود. نتیجه، تصمیمی است تحمیلشده بر شورا، نه تصمیمی متعلق به شورا.
در پایان، آقای رئیس، مایلم موضع قاطع ایران را بیان نمایم:
۱. اقدام امروز شتابزده، غیرضروری و غیرقانونی است. ایران هیچ الزامی برای اجرای آن قائل نیست.
۲. مسئولیت پیامدهای وخیم آن به طور کامل بر عهده آمریکا و تروئیکاست که اتهامات ساختگی علیه ایران تراشیدند و در عین حال حملات مجرمانه رژیم اسرائیل به تأسیسات تحت پادمان را ممکن ساختند.
۳. این اقدام، بدون اجماع، شورا را تضعیف میکند، دیپلماسی را خدشهدار میسازد و رژیم عدم اشاعه را به خطر میاندازد.
۴. برنامه هستهای ایران نه با بمب نابود خواهد شد، نه با تحریم متوقف خواهد گشت، و نه از مسیر صلحآمیز خود منحرف خواهد شد. درِ دیپلماسی بسته نیست؛ اما این ایران خواهد بود، نه دشمنانش، که تصمیم خواهد گرفت با چه کسی و بر چه مبنایی وارد تعامل شود.
از تهدیدات غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد
امروز شورا فرصت گفتوگو و اجماع را بر باد داد. روسیه و چین با حسن نیت ابتکاری متوازن برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و حفظ دیپلماسی ارائه کردند. آمریکا و تروئیکا به جای پذیرش این مسیر عقلانی، تشدید، فشار و تفرقه را برگزیدند. این تناقض میان گفتار و اقدامات آنان بار دیگر ثابت میکند که قصد واقعیشان نه دیپلماسی، بلکه تشدید است. آنان اکنون باید مسئولیت کامل بحرانی را که خود ساختهاند بر عهده گیرند.
هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد: ایران در دفاع از حاکمیت خود، حقوق خود و ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود استوار خواهد ماند. ما در برابر اجبار تسلیم نخواهیم شد. ما از تهدیدات غیرقانونی مرعوب نخواهیم شد. و اجازه نخواهیم داد این شورا به ابزاری برای بیعدالتی بدل شود.