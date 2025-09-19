خانه



مشاور رهبری انقلاب:

توسل به فشار به‌جای دیپلماسی، تهدید صلح جهانی است

مشاور و دستیار رهبری انقلاب با تأکید بر اینکه «توسل به فشار به‌جای دیپلماسی سازنده، غیرقانونی و تهدیدی برای صلح جهانی است»، گفت: ایران با مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، چالش‌های جدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد.