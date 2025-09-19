خبرگزاری کار ایران
توسل به فشار به‌جای دیپلماسی، تهدید صلح جهانی است

توسل به فشار به‌جای دیپلماسی، تهدید صلح جهانی است
مشاور و دستیار رهبری انقلاب با تأکید بر اینکه «توسل به فشار به‌جای دیپلماسی سازنده، غیرقانونی و تهدیدی برای صلح جهانی است»، گفت: ایران با مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، چالش‌های جدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‌‎«اسنپ‌بک درحالی بدون لحاظ موازین حقوقی در شورای امنیت‌ مطرح می‌شود که تحریم‌های فعلی آمریکا چندبرابر تحریم‌های مندرج در برجام است.

توسل به فشار بجای دیپلماسی سازنده، غیرقانونی و تهدیدی برای صلح جهانی است. ایران با مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، چالش‌های جدید را هم به فرصت تبدیل خواهد کرد.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
