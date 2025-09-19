خبرگزاری کار ایران
انتقاد عراقچی از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس

کد خبر : 1688244
در گفت‌وگوی تلفنی رافائل گروسی با وزیر امور خارجه کشورمان؛ عراقچی از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد کرد و گفت: همکاری ایران با آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا،عصر امروز جمعه ۲۸ شهریور، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

طرفین در این مکالمه آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع اسنپ‌بک و قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد کرد و گفت که همکاری ایران با آژانس کاملاً فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

عراقچی همچنین خاطرنشان کرد که ایران به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه را که می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود، نمی‌پذیرد.

