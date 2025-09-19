به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص آتش‌سوزی هورالعظیم، نوشت: «پس از استماع گزارش استاندار خوزستان درباره آتش‌سوزی هورالعظیم تأکید شد همه دستگاه‌ها برای مهار آتش پای کار باشند. همچنین مصوب شد کارگروه ویژه‌ای برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و شمال تشکیل شود و هماهنگی با عراق تقویت شود.»