خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگروه ویژه‌ای برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و شمال تشکیل می‌شود

کارگروه ویژه‌ای برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و شمال تشکیل می‌شود
کد خبر : 1688242
لینک کوتاه کپی شد.

​سخنگوی دولت گفت: مصوب شد کارگروه ویژه‌ای برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و شمال تشکیل شود و هماهنگی با عراق تقویت شود.

به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص آتش‌سوزی هورالعظیم، نوشت: «پس از استماع گزارش استاندار خوزستان درباره آتش‌سوزی هورالعظیم تأکید شد همه دستگاه‌ها برای مهار آتش پای کار باشند. همچنین مصوب شد کارگروه ویژه‌ای برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و شمال تشکیل شود و هماهنگی با عراق تقویت شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی