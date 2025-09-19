خبرگزاری کار ایران
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر احیای واحد‌های تولیدی

کد خبر : 1688193
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در نشست با مدیران وزارت صمت، احیای واحد‌های صنعتی راکد را یکی از محور‌های اصلی توسعه دانست و بر همکاری فرابخشی دولت برای تحقق این هدف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده در این نشست گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری، احیای واحد‌های راکد و نیمه‌راکد است از آغاز فعالیت در این سمت، تیمی را مأمور کردیم تا این حوزه را بازبینی کنند.

معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: با ابزار برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت، می‌توانیم حلقه اتصال دستگاه‌های مختلف باشیم که ایجاد مرکز احیای واحد‌های راکد تولیدی گامی در همین راستاست.

حسین‌زاده افزود: معاونت توسعه روستایی به دنبال ایجاد هم‌افزایی با وزارت صمت، ستاد تسهیل، قوه قضاییه و سایر نهادهاست تا سرمایه‌ها در مسیر درست هزینه شوند.

وی گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور بیش از ۲۰ سال از زمان دریافت پروانه بهره‌برداری‌شان می‌گذرد و ضرورت دارد نوسازی و بازسازی شوند.

حسین‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در حال دادوستد ظرفیت‌ها و فرصت‌ها هستیم و هیچ‌کدام از این بخش‌ها تهدید نیستند بلکه با هم‌افزایی، می‌توانیم امید واقعی را به عرصه تولید و اشتغال بازگردانیم.

انتهای پیام/
