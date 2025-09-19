دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشههای سردار شهید «غلامعلی رشید» تشکیل شد
«دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشههای سردار شهید غلامعلی رشید»، بهمنظور جمعآوری، ساماندهی و انتشار اندیشههای بلند این سردار سرافراز اسلام و انجام اقدامات منسجم، ساختارمند و دقیق در اینخصوص تشکیل و فعالیت آن آغاز شد.
به گزارش ایلنا، خانواده سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید» با اشاره به خبر تشکیل «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشههای شهید سردار غلامعلی رشید» اعلام کردند: « مجاهد خستگیناپذیر روزهای سخت مبارزه با طاغوت، فرمانده دلاور سالهای جنگ تحمیلی و نخبه اطلاعاتی و سرباز و یاور ولایت و امین مقام معظم رهبری (حفظه الله) سردار غلامعلی رشید (رضوان الله علیه) در حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد و به همراه فرزند شهیدش حجتالاسلام امینعباس رشید از میان ما رفت و به یاران شهیدش پیوست و بیتردید وظیفه همه ما بازماندگان منتظر، ادای دِین در شناساندن شخصیت این شهید گرانقدر است.
در طول مدت کوتاه چندماهه پس از شهادت سردار رشید از سوی برخی یاران و همسنگران و علاقهمندان به ایشان و هم از طرف برخی رسانهها مطالب و اظهاراتی بیان و طرح شد که اگرچه همه آنها از روی صدق و صفا و با هدف بزرگداشت این فرمانده شهید گفته و نوشته شد، اما در مواردی مطالب طبقهبندیشده، نادرست و یا تقطیعشده از این شهید نقل و یا به ایشان نسبت داده شده است که با مقصود مصاحبهکنندگان و رسانهها در تجلیل از این شهید عزیز منافات داشت.
«دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشههای سردار شهید غلامعلی رشید» بهمنظور جمعآوری، ساماندهی و انتشار اندیشههای بلند سردار شهیدمان و انجام اقدامات منسجم، ساختارمند و دقیق زیر نظر، هدایت و مدیریت عالیه اعضای خانواده و تعدادی از سرداران همسنگر و امین ایشان بهعنوان هیأت امنا فعالیت خود را آغاز کرده که امید است با مشارکت و همکاری سایر یاران و دوستان و همکاران و همسنگران شهید امکان تنظیم و انتشار اندیشههای این بزرگمرد نستوه و فرزانه دوران به بهترین شکل ممکن فراهم شود.
همه آنانی که دل در گرو خدمت به این شهید عزیز بستهاند، در بیان مطالب، مصاحبهها و نوشتهها و انتشار موضوعاتی مرتبط با ایشان در فضای مجازی با دفتر تنظیم و نشر هماهنگ و از طریق این دفتر نظرات، خاطرات و دلنوشتههای خود را منتشر نمایند تا از خدشه در مطالب مطرح شده که باعث بیان احتمالی موضوعات نادرست و یا دارای طبقهبندی و غیر ضرور میشود، جلوگیری شود.»
سردار غلامعلی رشید در سال ۱۳۳۲ در شهرستان دزفول چشم به جهان گشود؛ این سردار سرافراز اسلام در طول خدمت نظامی خود مسئولیتهای برجستهای را برعهده داشت که از آن جمله میتوان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اشاره کرد.
وی در سال ۱۳۷۸ با دریافت درجه سرلشکری بهعنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت ۱۷ سال در این سمت خدمت کرد.
سردار رشید در سال ۱۳۹۵ با حکم رهبر معظم انقلاب به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند. وی همزمان، مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده داشت.
سحرگاهِ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) به همراه فرزندش حجت الاسلام امینعباس رشید در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
پیکر پاک سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید» فرمانده مقتدر ایران اسلامی و فرزند برومندش امینعباس، با حضور دهها هزار نفر از مردم قدرشناس شهرهای شمال خوزستان نهم تیرماه امسال در آستان متبرک حضرت سبزقبا (ع) در دزفول به خاک سپرده شد.