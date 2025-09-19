«ساها» بدون کنکور دانشجو می پذیرد

مزایای تحصیل در این دانشگاه شامل ارائه مدرک رسمی وزارت علوم، پذیرش بدون نیاز به مدرک پیش‌دانشگاهی، برخورداری از معافیت تحصیلی، پذیرش بدون کنکور، تحصیل رایگان برای خانواده شهدا و جانبازان و عدم محدودیت سنی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دفترچه راهنما، متقاضیان می‌توانند به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کرده و یا با شماره‌های ۰۲۱-۶۶۶۹۹۵۴۱ و ۰۹۳۳۴۳۸۰۹۳۳ تماس بگیرند.

ثبت‌نام برای دانشجویان و دانش‌آموزانی که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل می‌شوند نیز امکان‌پذیر است.