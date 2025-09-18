پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت حجتالاسلام الهی خراسانی
قالیباف با صدور پیامی درگذشت حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ علیاکبر الهی خراسانی، از استادان حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ علیاکبر الهی خراسانی، از علمای فقیه و استادان حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان موجب تاثر و تالم اینجانب شد.
این روحانی فداکار و ولایتمدار که سابقه حضور در درس استادانی، چون شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله میلانی و آیت الله سیدعبدالله شیرازی را دارد در سالهای عمر با برکت خود تلاشهای بسیاری در زمینه اصول فقه و تدریس علوم قرآنی و اسلامی روا داشته و در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز خدمات ماندگاری از ایشان به جای مانده است.
فقدان دانشمند بزرگ و معلم گرامی را به فرزندان بزرگوار ایشان، حجج اسلام، مجتبی، محمد و علی الهی و حوزه علمیه خراسان تسلیت عرض مینمایم و از خداوند متعال، تداوم راه گرانقدر ایشان را مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی