علی صالحی در این نشست با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارائه شده توسط پلیس فتای تهران، این آمار نتیجه تلاش‌های مستمر در راستای ارتقای امنیت دیجیتال و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و پلیس است.

دادستان تهران گفت: طی گزارش پلیس فتای تهران، در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۸۴۶ صفحه جعلی در فضای مجازی شناسایی و فیلتر شده‌اند. این صفحات عمدتاً با هدف کلاهبرداری اینترنتی، انتشار اطلاعات نادرست، یا سوءاستفاده از هویت افراد ایجاد شده بودند و پلیس فتا با همکاری نهادهای مرتبط اقدام به مسدودسازی آنها کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر در فضای مجازی، گفت: نظارت بر کانال‌های فعال، احراز هویت کاربران و مقابله با افراد یا گروه‌های سودجو باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته و با تقویت تجهیزات، برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه نتایج مطلوب حاصل شود.

دادستان تهران همچنین بر اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های جرایم سایبری و استخراج نقاط ضعف برای ارائه راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم، مأموریتی فراتر از یک قوه است و نیازمند تعامل و همکاری همه‌جانبه میان نهادهای مختلف کشور است. باید کارگروهی در زمینه ارائه آسیب‌های پرونده‌های حوزه جرایم سایبری تشکیل و پس از آسیب‌شناسی، پیشنهادات در حوزه پیشگیری و مقابله مطرح شود.

دادستان تهران ضمن تأکید بر اینکه موضوع اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در تهران، به‌صورت مستمر انجام شود، اظهار داشت: در هر ماه ۲ طرح، فقط به جلب این قبیل متهمان و محکومان اختصاص دارد و علیرغم اقدامات قابل توجه در این بخش تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داشته و نیازمند برنامه ریزی و تمرکز بیشتری در این بخش هستیم.

وی ادامه داد: شعب اجرای احکام مهم‌ترین حوزه در فرایند رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردم و جامعه است که همگی انتظار دارند پرونده‌ها سریعتر به نتیجه رسیده و مجرم به دست عدالت سپرده شود تا مردم طعم شیرین اجرای عدالت و برخورد با بزهکار را مشاهده کنند.

صالحی در پایان جلسه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه جرایم سایبری و مالی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی، تأکید کرد.