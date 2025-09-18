خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت حجت الاسلام الهی خراسانی

رئیس مجلس در پیامی درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان موجب تأثر و تالم اینجانب شد.

این روحانی فداکار و ولایتمدار که سابقه حضور در درس اساتیدی چون شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله میلانی و آیت الله سیدعبدالله شیرازی را دارد در سال‌های عمر با برکت خود تلاش‌های بسیاری در زمینه اصول فقه و تدریس علوم قرآنی و اسلامی روا داشته و در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز خدمات ماندگاری از ایشان به جای مانده است.

فقدان دانشمند بزرگ و معلم گرامی را به فرزندان بزرگوار ایشان، حجج اسلام، مجتبی، محمد و علی الهی و حوزه علمیه خراسان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، تداوم راه گرانقدر ایشان را مسالت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

انتهای پیام/
