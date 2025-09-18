همتی:
شهادتطلبی شهدا موجب پیروزی در جنگ ۱۲ روزه شد
عبدالحسین همتی در یادواره شهدای والامقام روستاهای باب شگون و سراپرده گفت: شهید و شهادت یک مکتب است وایثار و شهادتطلبی شهدا موجب پیروزی در جنگ ۱۲ روزه شد.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین همتی سراپرده نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در این یادواره با استناد به منویات مقام معظم رهبری گفت: زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا کمتر از شهادت در راه خدا نیست. جا دارد همواره یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشته شود که این مهم سبب پیروزی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد ایثار و جانفشانی ایثارگران بودیم کسانی که ادامهدهنده راه شهدا بودند درحالیکه ایثار و شهادتطلبی شهدا موجب پیروزی در جنگ ۱۲ روزه شد.
همتی بیان داشت: شهید و شهادت یک مکتب است شهدا اخلاص داشتند و برای وطن هزینه دادند، درحالیکه ولایتمدار و سادهزیست بودند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس در ادامه گفت: احداث زمین چمن مصنوعی برای سربنان، پرداخت ۳۰۰ میلیون به سه روستا، آسفالت راه سراپرده و مسیر منتهی به قبر شهید عبدی طی سه ماه آینده از جمله اقدامات هستند.
وی ادامه داد: پیگیری جهت نصب و راهاندازی دکل تلفن همراه تا دهه فجر، پیگیری جهت رفع مشکل آب شهرستانهای زرند و کوهبنان و... هم در دستور کار است.
شجاعی امامجمعه زرند، فرهنگ جهاد و شهادت را از مهمترین ابزارها و نقاط قوت هر ملتی دانست که رمز عزت، اقتدار، بزرگی و برگزیده شدن ملتها است.خداوند متعال برخی امتها را نمونه میکند که رمز آن جهاد در راه خدا است. امروز امنیت و استقلال ما به برکت خون شهداست.
امامجمعه زرند افزود: برگزاری یادواره موجب میشود ما در مسیر تحقق آرمانهای شهدا حرکت کنیم و با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر مأنوس شویم.دنیا در برابر نیروهای مقاومت خصوصاً در غزه متوقف شده چراکه رزمندگان مقاومت با قرآن مأنوس هستند.
شجاعی افزود: رزمندگان در دوران دفاع مقدس به دنبال خطر حرکت میکردند تا در برابر دشمنان متجاوز از کشور دفاع کنند،شهدا نماد عزت و اقتدار کشور شدند. آنان همواره به فرهنگ عاشورا و کربلا متصل بودند، بنابراین ذلت را نپذیرفتند و ماندگار شدند.
گفتنی است؛حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم بسیار چشمگیر بود.
کمک ۱۵۰ میلیارد ریالی خیر زرندی برای احداث زمین چمن مصنوعی
همزمان با هفته وحدت فاز اول زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی امام علی(ع) روستای روحآباد زرند که توسط حاج محمود محمدی احداث شده، افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در مراسم افتتاحیه شجاعی امامجمعه زرند، سید رضا حسینینژاد فرماندار، همتی نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس، سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان حضور داشتند.
سید رضا حسینی نژاد فرماندار زرند از اقدام بسیار ارزشمند خیر ورزشی حاج محمود محمدی ،قدردانی کرد.همچنین ضمن مراسمی، کلنگ احداث فاز دوم زمین ورزشی به زمین زده شد.
فاز دوم این مجموعه در قالب احداث سکوی تماشاچیان با ظرفیت بالغ بر ۱۵۰۰ نفر با هزینه ۱۰۰ میلیاردریالی خیر نیکاندیش حاج محمود محمدی احداث میشود.
در حاشیه این مراسم از خیر ورزشی این روستا با اهدا لوح تقدیر و شاخه گل تجلیل شد.