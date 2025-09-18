ساداتینژاد:
آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران ظالمانه است
دیرکل امور بینالمللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه در دیدار با هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی علیه ایران را «ظالمانه و نامشروع» توصیف کرد و خواستار انعکاس این چالشها در نظام ملل متحد و طراحی پروژهای ویژه برای بررسی و کاهش پیامدهای آن شد.
به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، نشست تیم کشوری سازمان ملل متحد (UNCT) به ریاست مشترک «سید محمد ساداتینژاد» مدیرکل امور بینالمللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه و «اشتفان پریزنر» هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، با حضور رؤسا و سرپرستان کلیه دفاتر و نمایندگان آژانسهای سازمان ملل و روسای ادارات مربوطه بخش بین الملل وزارت امور خارجه در ساختمان مرکزی نمایندگی سازمان ملل در تهران برگزار شد.
در این نشست، دفاتر و نمایندگیهای مقیم سازمان ملل شامل برنامه توسعه ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مرکز اطلاعات سازمان ملل، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سازمان بینالمللی مهاجرت، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، مرکز آسیایی کاهش خطر بلایا (اپدیم)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، برنامه جهانی غذا و اداره امنیت و تدابیر ایمنی سازمان ملل متحد (UNDSS) به صورت حضوری شرکت داشتند.
همچنین نمایندگان برنامه جهانی غذا از بغداد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از تاشکند، سازمان جهانی بهداشت از ژنو و برنامه محیط زیست ملل متحد از بانکوک به صورت برخط در جلسه مشارکت کردند.
از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز رؤسای اداره امور سازمانهای تخصصی بین المللی و اداره امور توسعه و نهادهای تجاری و مالی بین المللی وزارت متبوع به همراه کارشناسان مربوطه حضور یافتند.
در آغاز جلسه، ساداتینژاد ضمن قدردانی از هماهنگکننده مقیم و تلاشهای آژانسها، بر ضرورت تقویت همکاریها، برگزاری نشستهای منظم و ارائه گزارشهای نظاممند از پروژهها تأکید کرد.
وی با اشاره به میزبانی چند دههای ایران از میلیونها پناهنده، خاطرنشان ساخت که پروژههای مرتبط باید بر تقویت زیرساختها و تابآوری جامعه میزبان متمرکز شود و اولویتهای ملی در همه فعالیتها رعایت گردد.
ساداتی نژاد همچنین بر لزوم هماهنگی تعاملات از مسیر وزارت امور خارجه، تعیین نقاط تماس مشخص برای پیگیری امور هر آژانس، رعایت پروتکلهای رسمی و پرهیز از موازیکاری میان آژانسها تأکید کرد.
وی در پایان سخنان خود، آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی علیه ایران را «ظالمانه و نامشروع» توصیف کرد و خواستار انعکاس این چالشها در نظام ملل متحد و طراحی پروژهای ویژه برای بررسی و کاهش پیامدهای آن شد.
«اشتفان پریزنر» نیز در سخنانی این نشست را فرصتی مهم برای ارتقای هماهنگی میان آژانسهای سازمان ملل و وزارت امور خارجه دانست و ضمن اشاره به فرصتها و چالشهای پیشروی دفاتر سازمان ملل در تهران، بر لزوم تداوم نشستهای هماندیشی تأکید کرد.
وی از آژانسها خواست گزارشی مختصر از فعالیتهای جاری و همکاریهای خود با نهادهای دولتی ارائه دهند.
در ادامه، نمایندگان آژانسهای توسعهای و انساندوستانه بهصورت فشرده به تشریح فعالیتها و طرح چالشهای خود پرداختند.
در جمعبندی جلسه، ساداتینژاد با تشکر از هماهنگکننده مقیم سازمان ملل، پیشنهاد کرد این نشستها بهصورت منظم ادامه یابد و هر آژانس نیز دیدارهای جداگانهای برای تشریح جزئیتر فعالیتهای خود داشته باشد.
او همچنین خواستار برگزاری یک کارگاه تخصصی یکروزه با حضور کلیه آژانسها شد تا زمینه ارتقای هماهنگی، همکاری، درک متقابل و تسریع در تدوین و اجرای برنامهها فراهم شود.
در پایان، هیأت وزارت امور خارجه از بخشهای مختلف ساختمان سازمان ملل در تهران بازدید کرده و در جریان فعالیتهای گوناگون دفاتر قرار گرفت.