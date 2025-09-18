خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله عبادی:

مسئولان باید در سطح بین‌الملل سنگر جهاد علیه ظلم را نگاه دارند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: مسئولیت مدیران تنها به اداره کشور محدود نمی‌شود؛ بلکه در سطح بین‌الملل نیز باید سنگر جهاد علیه ظلم و بی‌قانونی را محکم نگاه دارند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله عبادی در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ما شاهد یک جنگ ترکیبی در سطح بین‌الملل هستیم. از یک سو ظلم، تجاوز و بی‌قانونی جریان دارد و از سوی دیگر فرهنگ انسانی، الهی و عدالت‌خواهی با محوریت جمهوری اسلامی در برابر آن ایستاده است.

وی افزود: اگر در این مسیر سستی شود، مسئولیت آن هم در برابر خدا و هم در برابر مردم بسیار سنگین خواهد بود، درست مانند سربازی که باید سنگر خود را به‌گونه‌ای حفظ کند که دشمن نتواند از آن نفوذ کند، مدیران نیز باید سنگر مدیریت را با اقتدار حفظ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت:مسئولیت مستقیم مدیران، اداره کشور و بهره‌گیری درست از بزرگ‌ترین سرمایه، یعنی نیروی انسانی است.

 

