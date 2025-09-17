خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان اروپایی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، در تماس تلفنی مشترک راجع به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این تماس، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفت‌وگو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند.

عراقچی تاکید کرد ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای متقابل برای تداوم دیپلماسی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

