۲۳ خرداد روز «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» نامیده شد
سند اسباب بازی تصویب شد
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات جلسه ۵۴۸ شورای معین را تشریح کرد و گفت: در این جلسه یک سند تحت عنوان «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب بازی» و دو مورد نامگذاری تحت عناوین «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» و «روز پرچم» در تقویم رسمی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بصیرنیا تصریح کرد: در این جلسه به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور روز ۲۳ خرداد ماه و اول مهرماه همزمان با بازگشایی و شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها به ترتیب به عنوان روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران و روز پرچم برای درج در متن تقویم رسمی کشور مورد تأیید و تصویب قرار گرفتند.
بصیرنیا همچنین ناظر به موضوع «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب بازی» اظهار کرد: این شورا از دهه ۷۰ نسبت به موضوع اسباب بازی ورود و دغدغه داشته است که در همین رابطه طی سال ۱۳۷۷ آیین نامه «شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان» را تصویب و ابلاغ کرده است که هم اکنون دبیرخانه آن با استقرار و فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ مسئولیت و وظایف ذاتی خود نظیر حمایت، هدایت، و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان بر عهده دارد.
وی همچنین ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نامناسب اسباب بازی در کشور و به ویژه با تأکید بر آثار تربیتی و سهم واردات بالا در کنار صادرات اندک، تأکید کرد: در آیین نامه مذکور مجموعهای از معیارهای کلی مانند رعایت اصول اخلاقی، سازگاری با اصول آموزشی و تربیتی و پرهیز از بدآموزی، استفاده از نمادهای اسلامی، مروج روح آرمانگرایی جهادی، تقویت قدرت تخیل، به کارگیری علائم و اصطلاحات فارسی، تعیین گروه سنی و جنسی برای طراحان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان اسباب بازی تعیین شده بود که می بایست بر اساس آن؛ ضوابط لازم تعیین و اعلام شود.
بصیرنیا ساماندهی حوزه اسباب بازی کشور را یکی از سیاستها و گام های مهم اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور برشمرد و افزود: حوزه مهم اسباببازی به لحاظ اقتصادی؛ حوزهای بسیار رقابتی، سودآور و مستلزم نوآوری است و به عنوان یک کالای فرهنگی، هنری، آموزشی و تربیتی؛ نقش بسیار مهمی در شکلگیری شخصیت، سبک زندگی، هویت جمعی و انتقال فرهنگ ایفا میکند که در این راستا؛ در سطح جهانی علاوه بر نهادهای متولی در داخل کشورها از سوی نهادهای بینالمللی مانند شورای بینالمللی صنایع اسباب بازی و سازمان همکاری توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا نیز استانداردهایی تعیین و قوانینی برای نظارت بر صنعت اسباب بازی وضع شده است.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رواج اسباب بازیهای غیربومی و نقش انکارناپذیر آنها بر گسترش دامنه نفوذ سبک زندگی و فرهنگ غیربومی از یک سو و حجم بازار و مصرف فرهنگی رو به گسترش در جهان و ایران و مشکلات و درخواست های فعالان حوزه اسباب بازی از سوی دیگر، به ضرورت تدوین سندی ملی برای ساماندهی حوزه اسباب بازی در کشور پرداخت و افزود: در این راستا «سند ملی ساماندهی حوزه اسباب بازی» با محوریت شورای نظارت بر اسباب بازی کودکان و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی و با همکاری همه دستگاههای ذیربط تدوین شد و ضمن بررسی بخشها و ابعاد مختلف آن در این جلسه شورای معین، این سند در هفت بخش مشتمل بر مبانی، ارزشها، اصول، اهداف، مسائل، سیاستها، اقدامات ملی و فعالیتهای اجرایی و الزامات اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.
وی همچنین افزود: مسئولیت اجراییسازی این سند بر عهده شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان است و مقرر شد در جلسات مربوط به اجراییسازی این سند از نمایندگان تامالاختیار تشکلهای صنفی و اتحادیههای مربوطه و دستگاهها و نهادهای اجرایی مرتبط حسب مورد و با حق رأی دعوت به عمل آید.
وی همچنین در پایان گفت: در این جلسه بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیات امنای بنیاد ملی پویانمایی؛ دونفر از اعضای حقیقی عضو هیأت امنای این بنیاد نیز مورد تأیید قرار گرفتند.
بنابر اعلام روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبات برای تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در جلسه آتی این شورا اعلام وصول می شوند.