اعلام ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها

اعلام ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری جدید واحد‌های نظامی، امنیتی، ادارات، مدارس و بانک‌ها را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: از اول مهرماه ساعت شروع به کار واحد‌های نظامی و امنیتی۶:۳۰ دقیقه و واحد‌های صنعتی نیز ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.

وی ادامه داد‌: از اول مهرماه ساعت آغاز به کار اداراتی که در واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است. اما ادارات یا واحد‌های استانی ساعت ۷:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد.

