به گزارش ایلنا، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: از اول مهرماه ساعت شروع به کار واحد‌های نظامی و امنیتی۶:۳۰ دقیقه و واحد‌های صنعتی نیز ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.