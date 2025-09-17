خبرگزاری کار ایران
امیر سرلشکر موسوی

ارتقای توان دفاعی نیرو‌های مسلح تعطیل پذیر نیست

ارتقای توان دفاعی نیرو‌های مسلح تعطیل پذیر نیست
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمادگی‌های دفاعی و رزمی نیروهای مسلح به مرحله‌ای رسیده که دشمنان را از ارتکاب خطای محاسباتی من جمله خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است.

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در بازدید از قرارگاه تاکتیکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از آمادگی‌های همه‌جانبه این نیرو و سایر نیروها و یگان‌های نیروهای مسلح برای دفاع قاطعانه از استقلال امنیت و تمامیت سرزمینی کشور و مقابله با تهدیدات و مخاطرات متصور اظهار داشت: خدای بزرگ را شاکریم به مدد هوشیاری و هوشمندی نیرو های مسلح در بهره‌گیری از تجارب تاریخی بویژه دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمادگی‌های دفاعی و رزمی به مرحله‌ای رسیده که دشمنان را از ارتکاب خطای محاسباتی از جمله خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است.

وی ظرفیت افزایی دفاعی و نظامی در عرصه‌های مختلف را راهبردی تعطیل ناپذیر و مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا توصیف کرد و افزود: تقویت و افزایش توان و ظرفیت‌های تخصصی دفاعی آفندی و رزمی نیروی زمینی سپاه امری حیاتی است که ضمن اهتمام جدی به آن استفاده حداکثری از پتانسیل عظیم و بی بدیل بسیج مردمی به منظور ارتقاء قدرت بازدارندگی و وسعت عمل نیروهای مسلح نیز بیش از گذشته بایستی دستور کار روزانه قرار گیرد. این راهبردها تضمین کننده امنیت پایدار و قدرت دفاعی بازدارنده ایران اسلا می‌در برابر هرگونه تهاجم خواهد بود.

وی همچنین با ادای احترام به مقام شامخ شهدای والا مقام نیروی زمینی سپاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی علیه ایران اسلامی از نقش بی‌بدیل فرماندهان معاونان و رزمندگان نیروی زمینی سپاه در ناکام‌سازی دشمن برای دستیابی به اهداف شوم و اهریمنی و همچنین پایداری و بصیرت خانواده‌های مکرم آنان در میدان نمایش وحدت و اقتدار ملی تجلیل کرد.

 

انتهای پیام/
