به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه تصریح کرد: فرا رسیدن روز شعر و ادب و سالروز تولد شاعر بزرگ ایرانی شهریار را گرامی میداریم. شعر و ادب فارسی، سرمایهای بیبدیل برای ایران و جهان است. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشور در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک میگویم.
بقائی در سخنان خود با اشاره به ادامه نسلکشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی گفت: آنچه در غزه در حال رخ دادن است، یک نسلکشی آشکار است. همزمان با حضور وزیر خارجه آمریکا در اراضی اشغالی، شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی بار دیگر حمله زمینی خود به غزه را آغاز کرد و در همین راستا شاهد انفجار ساختمانهای مسکونی و شهادت غیرنظامیان بودیم. نکته قابلتأمل این است که همه این جنایتها زیر نظر آمریکا در حال وقوع است و در واقع نسلکشی در غزه با همدستی و همکاری مستقیم آمریکا در حال انجام است و این از چشم مردم کشورهای منطقه و جهان پنهان نیست.
وی در رابطه با قطع ارتباط سیاسی کشورها با اسرائیل گفت: موضع ما از ابتدای روند موسوم به عادیسازی این بود که عادیسازی روابط با یک رژیم اشغالگر به منزله عادیسازی اشغال و تجاوز خواهد بود. بعد از دو سال این مطالبه عمومی بینالمللی است و شاهد هستیم بسیاری از کشورهای خارج از جهان اسلام اقدام به قطع ارتباط کردند. به دلایل انسانی انتظار میرود که کشورها قطع ارتباط کنند و عملاً نشان دهند با جنایتهای این رژیم مخالف هستند. این مخصوص اجلاس اخیر نبود؛ در تمامی اجلاسهای مربوط به فلسطین این موضوع را مطرح میکنیم. شما شاهد هستید کارزارهایی در سطح اروپا هم در حال اجراست؛ کارزارهایی برای منع مشارکت ورزشکاران رژیم صهیونیستی مطرح است. امیدواریم کشورهای اسلامی هم به این کارزارها بپیوندند.
وی درباره سفر هیأت ایرانی به نیویورک گفت: محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده است، امر جدیدی نیست اما این را تأیید میکنم که کمسابقه است. این محدودیتها آشکارا با تعهدات آمریکا در تضاد است و اعتبار آمریکا را زیر سؤال میبرد. در خصوص صدور روادید، تا جایی که میدانم تعدادی صادر شده است و منتظر دریافت اطلاعات بیشتر از همکارانمان هستیم. اینکه ما از این فرصت و هر اجتماع بینالمللی برای تبیین مواضع خود استفاده خواهیم کرد، امری متعارف است. با توجه به شرایط خاص کنونی و بحث بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت، طبیعی است که در این خصوص با سایر کشورها گفتوگو شود.
بقایی در رابطه با ادامه گفتوگوها با اروپاییان و آخرین وضعیت خانم اسفندیاری گفت: امروز بعدازظهر یک گفتوگوی تلفنی بین وزیر امور خارجه کشورمان و سه وزیر اروپایی انجام خواهد شد و مسئول سیاست خارجی اروپا نیز حضور خواهد داشت. دو تبعه فرانسوی که در تهران در حال گذراندن حبس هستند، متهم به اقدامات خلاف امنیت ملی بودند. در خصوص خانم اسفندیاری، بازداشت خودسرانه بود و از نظر سیاسی مصداق گروگانگیری است. در این چند ماه وزارت خارجه تلاشهای زیادی برای ارائه خدمات کنسولی داشته است. آخرین دیدار کنسولی نیز ۲۸ شهریور انجام شده است. اتهام ایشان این بود که با انتشار پیامهایی در شبکه ایکس از تروریست دفاع کرده است و البته ایشان از مردم غزه حمایت کرده بودند و جرمشان این بود که از مردم فلسطین دفاع کردند.
بقایی در خصوص احتمال تشکیل ناتوی اسلامی و عربی و همکاریهای امنیتی مشترک در منطقه گفت: هر روز که میگذرد، کشورهای منطقه به این جمعبندی میرسند که تهدید جدی برای ثبات در منطقه، رژیم صهیونیستی است. اجتماع در دوحه نشان داد که این نگرانی برای همه وجود دارد. این رژیم همزمان با نسلکشی در غزه، خاک دو کشور همسایه را به اشغال خود درآورده و به ده کشور حمله نظامی کرده است. نوعی اجماع منطقهای در جریان است. ایران از هر تلاش و اقدامی که بتواند به زمینهسازی امنیت درونزا کمک کند، دریغ نخواهد کرد. قطعاً امیدواریم که این درک و تفاهم در همه کشورهای منطقه شکل بگیرد که برای حراست از منطقه نیاز به کار مشترک داریم، بدون آنکه چشم به کشورهای خارج از منطقه داشته باشیم که کارشان کمک به رژیم صهیونیستی است.
بقایی در خصوص نظرات اروپاییها درباره توافق قاهره و مواضع تند اخیرشان گفت: آژانس اگر به وظایف خود عمل کند، قطعاً مطلوب همه اعضا خواهد بود. آژانس مواضعی اتخاذ میکند که فراتر از صلاحیتهای فنی آن است. هر طرفی روایت خود را ارائه میدهد. موضع ما بسیار روشن است؛ اگر به اظهارات آقای عراقچی رجوع کنید، ایشان گفتند این تفاهم شرط دارد و در صورتی که اقدام خصمانهای صورت بگیرد، این تفاهم خاتمه یافته تلقی خواهد شد. این حق ایران است که در صورتی که طرفهای مقابل تعهدات خود را اجرا نکنند، اقدامات متقابل اتخاذ کند. در این صورت اساساً صورتمسئله پاک خواهد شد و نیازی نیست ایران در این تفاهم بماند.
وی درباره کشتی صلح که به سوی غزه در حرکت است، عنوان کرد: به نظرم حرکت کشتیهای بشردوستانه به غزه بازتاب جامعه جهانی است و پاسخی به بیعملی سازمانهای بینالمللی و همچنین طرفهایی است که امکان نفوذ دارند. هر شخص مسئولیت دارد و میتواند در جلوگیری از نسلکشی نقش داشته باشد. امیدوارم این رویدادها نقش مؤثری در بیدار کردن وجدان سیاستمداران داشته باشد.
بقایی در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه عراق گفت: هشدار آمریکا نسبت به احتمال حمله اسرائیل یعنی در هر اقدام تجاوز، آمریکا دست دارد. رژیم صهیونیستی نشان داده است که به هیچ مرزی از اخلاق انسانی پایبند نیست. جامعه بینالمللی باید به این نتیجه برسد که نیاز است این جنایات مهار شود. ما از هر فرایندی که موجب نزدیکی بیشتر کشورهای منطقه شود، حمایت میکنیم.
بقایی درباره سفر لاریجانی به عربستان گفت: سفر ایشان از قبل برنامه ریزی شده بود و در راستای هماهنگی با کشورهای منطقه بوده است
بقایی در خصوص حمله اسرائیل به قطر عنوان کرد: کشورهای منطقه پس از ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه قطر، نگاهی متفاوت به وضعیت امنیت منطقه و جایگاه خود در این وضعیت خواهند داشت. با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، هیچ کشوری نمیتواند خود را مصون از تعرض و تجاوز رژیم صهیونیستی فرض کند. این موضوع تنها به کشورهای اسلامی محدود نمیشود، زیرا سابقه نشان میدهد که حتی در برخی از کشورهای اروپایی نیز اقدامات تروریستی علیه فلسطینیان یا سایر افرادی که به هر نحو با سیاستهای مخالف آنها مواجه بودهاند، صورت گرفته است. این موارد از زوایای گوناگون قابل تعریف هستند، اما واقعیت را باید در نظر گرفت و نیازی به تحلیل ندارد. واقعیت این است که تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ملی یک کشور در منطقه مورد تعرض قرار گرفته است و بهطور قطع، کسی نمیتواند باور کند که این اقدام بدون هماهنگی و همکاری قبلی با آمریکا انجام شده باشد. در هر اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، هماهنگی و همکاری لازم با آمریکا صورت گرفته است. کشوری که میزبان گفتوگوهای صلح برای آتشبس است و در این دو سال تلاش زیادی برای کاهش آلام فلسطینیان کرده، اکنون خود مورد تعرض قرار گرفته است. بهنظر میرسد که رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ تمایلی به برقراری صلح و ثبات در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روابط با سوریه و اظهارات اخیر احمد الشرع گفت: معتقدیم که قطع روابط بین دو کشور اسلامی با سابقه دوستی حتماً ابدی نیست. ایران خود را دوست مردم سوریه میداند و معتقد است سرنوشت این کشور باید با در نظر گرفتن حقوق همه اقوام و اقشار جامعه تعیین شود. حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه بهطور قاطع محکوم شده و حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی این کشور مورد تأکید است. در مورد برقراری روابط، ایران عجلهای ندارد و هر زمان که تشخیص داده شود دوستی با ایران به نفع مصالح مردم سوریه است، آمادگی متقابل برای روابط وجود خواهد داشت.
وی درباره ترور چارلی کرک در آمریکا گفت: در پی ترور اخیر، تحلیلها و بحثهای متعددی در رسانهها مطرح شده و برخی آن را نشانه وجود گسلهای عمیق در جامعه آمریکا و قطبی شدن فضای سیاسی این کشور دانستهاند. ایران بررسی این مسائل داخلی را به خود آمریکاییها واگذار میکند. آنچه مسلم است و موضع رسمی ایران محسوب میشود، محکومیت هرگونه اقدام تروریستی فارغ از انگیزههای آن در هر نقطه از جهان است.
بقایی در رابطه با نشست عمومی آژانس در وین تصریح کرد: پیشنویس قطعنامهای که ایران در کنفرانس عمومی آژانس پیشنهاد کرده، بر قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، از جمله قطعنامه شماره ۵۳۳ آژانس، تأکید میکند و هدف آن ایجاد قاعده جدید نیست. آمریکا تهدید کرده در صورت تصویب این قطعنامه، اقدامات تنبیهی علیه آژانس اتخاذ خواهد کرد؛ این تهدیدها ادامه سیاست اخیر آمریکا است که در ماههای گذشته سازمانهای بینالمللی مختلفی مانند دیوان بینالمللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو را یا تهدید کرده یا از آنها خارج شده است. این اقدامات نمونهای از تهدید بیسابقه علیه چندجانبهگرایی و قواعدی است که در ۸۰ سال گذشته مبنای روابط بینالمللی کشورها بوده و ایران از همه کشورها انتظار دارد در مقابل نقض این قواعد ایستادگی کنند.
وی در خصوص سخنان مقامات آمریکایی درباره تواناییهای دفاعی ایران گفت: آمریکا نمیتواند در مورد توانمندیهای دفاعی ملتی که تصمیم گرفته استقلال خود را حفظ کند و در مقابل تجاوز بیگانگان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند، اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: وضعیت کرانه باختری بسیار بحرانی است؛ طی دو سال اخیر تعداد زیادی فلسطینی بازداشت یا گروگان گرفته شدهاند و شمار زیادی از کودکان و نوجوانان در زندانها تحت شکنجه قرار گرفته و برخی به شهادت رسیدهاند. همچنین با حملات تروریستی شهرکنشینان مسلح و ساختوسازهای مداوم مواجه هستیم و این اوضاع اسفناک نیازمند توجه فوری جامعه بینالمللی است. فاجعه انسانی در غزه نباید جامعه جهانی را از بحران کرانه باختری غافل کند.
بقائی در پاسخ به ایلنا درباره اظهارات نتانیاهو مبنی بر اینکه فعالسازی مکانیزم ماشه همان چیزی بود که میخواستند، گفت: ایران معتقد است برخی اظهارنظرها و فشارهای رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف تأثیرگذاری بر کشورهای اروپایی انجام میشود تا این کشورها بدون توجه به منافع و مصالح خود موضع بگیرند. انتظار میرود اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی، با در نظر گرفتن پیشینه و نقش خود در روند شکلگیری برجام و مباحث هستهای، مستقل از این فشارها تصمیمگیری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات دولت آمریکا علیه کشور ونزوئلا گفت: اقدامات اخیر آمریکا در منطقه کارائیب، بخشی از روند یکجانبهگرایی ستیزهجویانه است که به قیمت نقض آشکار قواعد و اصول حقوق بینالملل انجام میشود. لشکرکشی آمریکا به سواحل ونزوئلا هیچ توجیهی ندارد و با حق تعیین سرنوشت مردم و موازین بینالمللی در تضاد آشکار است. حمله به ماهیگیران ونزوئلایی نیز اقدامی تجاوزکارانه است که ایران آن را محکوم میکند. در تماسهای دیپلماتیک با مقامهای ونزوئلایی، ایران همبستگی خود با مردم و دولت این کشور را ابراز کرده است.
بقایی با بیان اینکه نشستهای حقوق بشر فرصتی برای تبیین مواضع ایران درباره مباحث مختلف حقوق بشری است، گفت: آثار و عواقب تحریمها بر حقوق مردم ایران و جنایات رژیم صهیونیستی در جریان حملات نظامی نمونهای از مسائلی است که باید مطرح شود. هیئت قوه قضاییه در چند نشست جنبی شرکت کرده و اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر را به مقامهای ارشد کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی ارائه کرده است. وزارت امور خارجه در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعال است و مکاتبه با سازمان ملل و سایر مراجع ذیربط برای اقامه دعوا ادامه دارد.
وی درباره بحث تفاهم بین ایران و آژانس گفت: ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تفاهمی داشته که نحوه اجرای تعهدات پادمانی کشور مشخص شده و مورد تأیید مدیرکل آژانس است. این تفاهم میتواند مبنای ادامه همکاری و رسیدگی به نکات مطرحشده توسط طرفهای اروپایی باشد، مشروط بر آنکه آنها نیز حسن نیت نشان داده و به تعهدات خود پایبند باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی شایعات مبنی بر معرفی کشوری بهعنوان میانجی برای مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت: طی چند ماه اخیر، از زمان آغاز گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا، کشورهای مختلف منطقه تلاش کردهاند روند را تسهیل کنند و ایران از همه این اقدامات مثبت قدردانی کرده است. با این حال، هیچ کشوری بهعنوان میانجیگر رسمی معرفی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی فلسطین توسط برخی کشورها، بدون توجه به وضعیت واقعی مردم، کمکی به آنان نمیکند و جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که جامعه بینالمللی باید اقدامات عملی برای حفظ مردم فلسطین در برابر تهدیدهای جمعی انجام دهد، چراکه وضعیت فعلی فلسطین بسیار بحرانی است.