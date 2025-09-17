خبرگزاری کار ایران
مقررات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون نهایی شد

سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس از نهایی‌شدن بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه گفت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه سفر خود به مشهد و در سومین روز کاری خود در هفته جاری، بررسی آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان - موضوع شیوه عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان - را به پایان رساند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولایت در مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون، جزئیات نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شود که این موضوع طی سه جلسه دو ساعته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا این کمیسیون، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را به پایان رساند.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس افزود: با نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی، علاوه بر اصل قانون، این مقررات تکمیلی نیز موجب افزایش کارایی و جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد شد. این اقدام قطعاً در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای صیانت از شأن مجلس و جایگاه نمایندگی مردم صورت گرفته است.

