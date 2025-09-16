عارف با تشکر از مواضع دولت، مردم، نخبگان و سیاسیون پاکستان در حمایت از کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در ایام جنگ یک صدا از پاکستان شنیده شد و آن صدا هم حمایت از ایران و محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی بود.

وی تأکید کرد: دو کشور ایران و پاکستان درباره مسائل سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشتراک نظر دارند و اگر اختلاف جزئی هم وجود داشته باشد، با مذاکره قابل حل است. دو کشور در موضوع فلسطین مواضع مشترک داشته و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین را محکوم کرده‌اند.

عارف با تأکید بر اینکه هیچ بهانه‌ای برای حمله به قطر وجود نداشت خاطرنشان کرد: اگر کشورهای اسلامی با یکدیگر همبستگی داشتند، رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌یافت اینگونه به مردم فلسطین حمله کند. عدم وحدت کشورهای اسلامی زمینه تجاوز را برای رژیم صهیونیستی و حامیان آنها فراهم کرده است بنابراین لازم است امت اسلامی با تأکید بر وحدت و همبستگی، مانع تجاوزات رژیم صهیونیستی شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: همکاری‌های منطقه‌ای ایران و پاکستان باید در قالب سازمان‌هایی مثل شانگهای و اکو که هر دو کشور عضو هستند، تقویت شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و کوآنتوم که نقش مهمی برای رفاه مردم دارد، اعلام آمادگی می‌کند. ما آماده انتقال تجربیات خود در این زمینه به کشور پاکستان هستیم.

عارف با اشاره به نقش گردشگری در گسترش روابط دو کشور، تأکید کرد: باید سطح مبادلات اقتصادی دو کشور از وضع موجود ارتقاء یابد. بخشی از این مبادلات می تواند از طریق تهاتر انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد: فعال شدن این کمیسیون می‌تواند دستیابی به اهداف اقتصادی دو کشور را تسهیل کند. همچنین فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان می‌تواند برخی موانع تجاری را رفع کرده و سطح مبادلات تجاری را ارتقاء دهد.

عارف در ادامه با اشاره به اینکه بازنگری در تعرفه‌های گمرکی نیز به تسهیل روابط تجاری دو کشور کمک خواهد کرد، افزود: دو کشور در زمینه بازارچه‌های مرزی توافقاتی داشته اند که باید این توافقات اجرایی شود.

دکتر عارف بر تسریع واردات کالاها از کشور پاکستان تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین جان باختن تعدادی از مردم پاکستان در حادثه سیل اخیر در این کشور را تسلیت گفت.

«جام کمال خان» وزیر تجارت پاکستان نیز با تشکر از مهمان‌نوازی ایران در این سفر، گفت: شهادت جمعی از فرماندهان و مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی را تسلیت می‌گوییم. ما در خصوص این جنگ مواضع خود را اعلام کرده و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردیم.

وی با قدردانی از ایران بابت میانجی‌گری میان پاکستان و هند، بیان کرد: در ایران مذاکرات بسیار خوبی با وزیر راه و شهرسازی داشته‌ایم. ما معتقدیم کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور باید فعال شود. از سویی معتقدیم برگزاری همایش اقتصادی در ایران که با حضور بیش از ۵۰۰ فعال بخش خصوصی برگزار شد، راه را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور هموارتر می‌کند.

وزیر تجارت پاکستان با اشاره به استقبال مردم و جامعه تجاری پاکستان نسبت به سفر دکتر پزشکیان به این کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در دو کشور برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی وجود دارد و این روابط باید ارتقاء یابد.

وی همچنین با اشاره به روابط نزدیک دو ملت ایران و پاکستان اظهار کرد: اتباع پاکستان مقیم در ایران ظرفیت خوبی برای تحکیم روابط دو کشور هستند.

وزیر تجارت پاکستان در پایان با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی، خواستار همکاری‌های بیشتر دو کشور در این زمینه شد.