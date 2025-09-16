خبرگزاری کار ایران
لاریجانی با ولیعهد عربستان دیدار کرد

لاریجانی با ولیعهد عربستان دیدار کرد
کد خبر : 1687083
دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به ریاض با ولیعهد سعودی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا،  علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر به ریاض با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار درباره آخرین وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان، امروز چهارشنبه وارد ریاض پایتخت این کشور شد.

علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد علی بک دستیار خلیج فارس وزیر امور خارجه، او را در این سفر همراهی می‌کنند.

ریاض، سومین مقصد رایزنی‌های بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی است. لاریجانی در مرداد ماه به بغداد و بیروت سفر کرده بود.

انتهای پیام/
