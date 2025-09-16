لاریجانی با ولیعهد عربستان دیدار کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به ریاض با ولیعهد سعودی دیدار کرد.
در این دیدار درباره آخرین وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان، امروز چهارشنبه وارد ریاض پایتخت این کشور شد.
علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد علی بک دستیار خلیج فارس وزیر امور خارجه، او را در این سفر همراهی میکنند.
ریاض، سومین مقصد رایزنیهای بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی است. لاریجانی در مرداد ماه به بغداد و بیروت سفر کرده بود.