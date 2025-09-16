پزشکیان در آیین پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور:
اورژانس خط مقدم نظام سلامت و کادر درمانی در خدمت بیوقفه به مردم است
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز سهشنبه 25 شهریور 1404، در آیین پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی 12 روزه، بهویژه شهدای نظام سلامت و اورژانس، مبنای عمل و تفکر کادر درمان و پرسنل اورژانس را مصداق بارز شعر والای «بنی آدم اعضای یک پیکرند» توصیف کرد و اظهار داشت: خدمت بیمنت و بیتبعیض شما به انسانها فارغ از رنگ، نژاد، قومیت، عقیده و جایگاه آنان، بسیار ارزشمند و قابل تحسین است. هنگام حضور در کنار بیمار یا حادثهدیده، از ایشان نمیپرسید کیست یا چه موقعیتی دارد، بلکه با نگاهی انسانی و تمام وجود در صدد تسکین درد و حل مشکل او برمیآیید که آموزههای ارزشمند دینی ما نیز مبنای همین نگاه انسانی است.
پزشکیان در ادامه تأکید کرد: اگر این نگرش انسانی و اعتقادی را در تمامی سطوح جامعه، نهادها و سازمانها حاکم سازیم، بسیاری از اختلافات رفع خواهد شد و ایران عزیز ما بیش از پیش متحد، همبسته و مقاوم در برابر هرگونه تهدید خارجی خواهد بود.
رئیس جمهور افزود: شما عزیزان، خط مقدم نظام سلامت و کادر درمانی، در خدمت بیوقفه به مردم هستید. باید با رویکردی علمی و کارشناسی، در کوتاهترین زمان ممکن، بهترین و با کیفیتترین خدمات را در تمامی نقاط کشور به مردم ارائه کنیم.
پزشکیان بر ضرورت نگاه ویژه به اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه که بیش از دیگران در معرض تهدید سلامت قرار دارند، تأکید کرد و بیان داشت: ما موظفیم این اقشار را با توجه بیشتر و برنامهریزی مناسب، در اولویت خدمات درمانی قرار دهیم، چرا که فقر، پیری و کماطلاعی موجب میشود این افراد توان خود مراقبتی نداشت باشند و در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند.
رئیس جمهور ضمن تمجید از تلاشهای شبانهروزی پرسنل اورژانس و کادر درمان، گفت: شما از جمله بزرگترین و کارآمدترین نیروهای حوزه سلامت هستید که باید با تعمیق و گسترش فعالیتهای خود، بخش بیشتری از مردم کشور را از خدمات درمانی بهرهمند سازید.
پزشکیان با قدردانی از همراهی و تعامل رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با سیاستها و برنامههای دولت در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دولت با رویکرد عدالتمحوری مصمم است اقدامات بزرگ و تحولآفرینی در نظام سلامت کشور انجام دهد. ما وظیفه داریم سلامت جسمی و روانی هر ایرانی را تضمین کنیم و با اتصال حلقههای نظام سلامت، بهترین شیوههای درمانی را در کوتاهترین زمان ممکن به خدمت مردم درآوریم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از درخشش کادر اورژانس در جنگ 12 روزه گفت: مردم و مسئولان سراسر کشور با همبستگی بینظیر، تمام نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند و محاسبات آنان را برهم زدند. حتی افرادی که برخورد مناسبی با انها نشده بود و یا به هر دلیلی گلایهمندی داشتند نیز با عشق و ایمان به دفاع از میهن برخاستند و اعلام کردند که ما اگر در داخل با هم اختلافی هم داشته باشیم اما هرگز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی کشورمان را نخواهیم پذیرفت و تمامیت ایران عزیز را با قدرت و عزت میخواهیم.
پزشکیان همچنین با ابراز تأسف عمیق از سکوت مجامع بینالمللی در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی در منطقه، افزود: این رژیم بدون ذرهای انسانیت هزاران زن و کودک بیگناه را به خاک و خون کشیده و راه آب و غذا را بر مردم غزه بسته است، در حالی که مدعی دفاع از خود است. تأسفآورتر آنکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به جای جلوگیری از این جنایات، از این رژیم نسلکش حمایت مالی و تسلیحاتی میکنند و با وقاحت مدعی پیشتازی در صلحاند، در حالی که پیشتاز وحشیگری هستند.
رئیس جمهور با تأکید بر اتحادشکل گرفته در میان کشورهای اسلامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: اگر این اتحاد حفظ و تقویت شود، قطعاً دشمنان امت اسلامی مایوس خواهند شد.
رئیس جمهور در پایان ضمن تقدیر مجدد از تلاشهای کادر درمان و بهویژه پرسنل اورژانس، گفت: عشق و باور قلبی شما، زمینهساز ساختن وطنی سربلند و پویا است. با قدرت و ایمان در کنار هم ایستادهایم تا ایران را به پیشرفت و ترقی برسانیم و با سربلندی از هر چالش عبور کنیم.
در این مراسم، با حضور دکتر مسعود پزشکیان از تمبر یادبود پنجاه سالگی اورژانس پیش بیمارستانی کشور رونمایی شد و از برگزیدگان اورژانس در هشت بخش مختلف از جمله آموزش، فنی، توسعه و روابط عمومی تجلیل به عمل آمد. همچنین خانوادههای معظم شهدای سلامت و خدمت نیز مورد تجلیل ویژه قرار گرفتند.