رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف بازدید کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف، بر حمایت این سازمان از توسعه فعالیتهای نوین وقف، شفافیت در بهرهبرداری از موقوفات و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف در هتل ارم تهران بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور انجام شد، خدائیان با حضور در غرفههای مختلف نمایشگاه با فعالان شرکتهای فناور و دانشبنیان گفتوگو کرد و در جریان آخرین دستاوردها و زمینههای همکاری مشترک این مجموعهها با سازمان اوقاف قرار گرفت.
همچنین نمایندگان شرکتها و تولیدکنندگان حاضر، مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند.
خدائیان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف در جهت شناساندن رویکرد نوین وقف بسیار مفید و کاربردی است و میتواند به فرهنگسازی برای استفاده بهینه از موقوفات کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در دوره مدیریت جدید سازمان اوقاف، افزود: در این دوره تلاش شده است رقبات اوقافی مستند شوند، عواید موقوفات شفاف شده و سعی شده است صرفاً به شکل سنتی مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه با بهینهسازی و افزایش درآمدها در راستای نیت واقفان هزینه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ورود سازمان اوقاف به عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد شفافیت در استفاده از موقوفات و همچنین حمایت از شرکتهای دانشبنیان از جمله اقدامات ارزشمندی است که با تأکیدات مقام معظم رهبری نیز همراستا بوده و مانع مهاجرت نخبگان خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان اوقاف گفت: سازمان بازرسی کل کشور آماده است در هر زمینهای که به توسعه این اقدامات نوین، چه در حوزه اقتصاد دریامحور و چه در زمینه حمایت از شرکتهای دانشبنیان، نیاز به همکاری باشد، ورود کرده و کمکهای لازم را ارائه دهد.
خدائیان همچنین به فعالیتهای کارگروه حمایت از شرکتهای دانشبنیان سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و افزود: همکاران ما در این کارگروه با بازدید از پارکهای علم و فناوری و گفتوگو با شرکتهای دانشبنیان، تلاش میکنند هرجا نیاز به پشتیبانی و حمایت سازمان بازرسی باشد، ورود کنند.
پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه با حضور مؤسسات دانشبنیان، نهادهای مردمی، واقفان و اصحاب رسانه در محل هتل ارم تهران برگزار میشود.