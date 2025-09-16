خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه مسئله کاغذ با حضور عارف مطرح شد؛

تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر

تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر
کد خبر : 1686987
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه پیگیری مشکلات حوزه کاغذ مصوب شد که ۴۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای کاغذ مطبوعات و نشر تخصیص داده شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه در خصوص کاغذ با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ و لزوم حل مشکلات این حوزه اظهار کرد: حل مشکل گرانی و کمبود کاغذ مطبوعات و انتشارات نشانه توجه دولت به اهمیت موضوعات فرهنگی در کشور است بنابراین باید با برنامه‌ریزی مناسب این مشکل حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای حل مشکل کاغذ گفت: دولت به اهمیت مسائل فرهنگی واقف است. حل مسئله کاغذ هم مطالبه اصحاب رسانه و نشر است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهور که باید پیگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه‌‌ریزی‌های مناسبی که از سال گذشته انجام شد، حدود ۹۵ درصد کتابهای درسی برای سال تحصیلی جاری در شهریور ماه آماده شد. همین برنامه‌ریزی نیز برای آماده سازی کتاب‌های دانش‌آموزان برای سال بعد هم دنبال شود.

 عارف ادامه داد: برای کاهش قیمت لوازم‌التحریر و از جمله دفترچه دانش آموزان هم نمایشگاه‌هایی از سوی اصناف برگزار شده است. همچنین باید توجه شود که از تولید لوازم‌التحریر لوکس پرهیز شده تا محصولات ارزان ولی با کیفیت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

در این جلسه مصوب شد که ۲۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و ۲۰ میلیون دلار با همین نرخ برای حل مشکل کاغذ نشر تخصیص داده شود.

همچنین مقرر شد ارائه تسهیلات ریالی برای حل مشکلات این حوزه با محوریت وزارت ارشاد در اولویت باشد.

تسریع تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص کاغذ نیز مورد تاکید قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی