سیاست داخلی ۲۵ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶:۲۱

آشنا:

ضمن نگه داشتن احترام گاو، او را برای گفت‌وگو و مذاکره با روباه نفرستید

حتما احترام گاو را هم نگه دارید اما او را برای گفت وگو و مذاکره معامله با روباه نفرستید