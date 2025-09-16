خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشنا:

ضمن نگه داشتن احترام گاو، او را برای گفت‌وگو و مذاکره با روباه نفرستید

ضمن نگه داشتن احترام گاو، او را برای گفت‌وگو و مذاکره با روباه نفرستید
کد خبر : 1686977
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال سیاسی گفت: حتما احترام گاو را هم نگه دارید اما او را برای گفت وگو و مذاکره معامله با روباه نفرستید

به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
درس تجربه:

هر کسی را بهر کاری ساختند؛ بنابراین 

حتی اداره آغل را هم به گوساله نسپارید 

حتما احترام گاو را هم نگه دارید اما او را برای گفت وگو و مذاکره معامله با روباه نفرستید 

گرچه حمله پیش دستانه خوب نیست اما در هنگام هجوم گرگ ها نباید از شهامت سگ ها و قدرت سنگ غافل شد 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی