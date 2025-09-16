آشنا:
ضمن نگه داشتن احترام گاو، او را برای گفتوگو و مذاکره با روباه نفرستید
یک فعال سیاسی گفت: حتما احترام گاو را هم نگه دارید اما او را برای گفت وگو و مذاکره معامله با روباه نفرستید
به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
درس تجربه:
هر کسی را بهر کاری ساختند؛ بنابراین
حتی اداره آغل را هم به گوساله نسپارید
گرچه حمله پیش دستانه خوب نیست اما در هنگام هجوم گرگ ها نباید از شهامت سگ ها و قدرت سنگ غافل شد