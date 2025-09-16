جهادگران موتور محرک پیشرفت و خدمت در ایران اسلامی هستند

به گزارش ایلنا، سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در اجلاسیه ملی مجمع عالی جهادگران کشور در مجتمع کلاهدوز شهمیرزاد، با بیان اینکه گروه‌های جهادی الگوی عملی خدمت بی‌منت هستند، اظهار کرد: «جهادگران با روحیه ایثار و اخلاص، موتور محرک پیشرفت و آبادانی در کشور بوده و نقشی اساسی در تحقق شعار ایران قوی ایفا می‌کنند.»

وی با اشاره به مأموریت‌های بسیج سازندگی گفت: «توسعه عدالت‌محور، محرومیت‌زدایی و ایجاد امید در دل مردم، از مهم‌ترین رسالت‌های جهادگران است. امروز ما به سازماندهی دقیق‌تر، هدفمندسازی اقدامات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی نیاز داریم تا بتوانیم خدمات گسترده‌تر و اثرگذارتری در مناطق محروم ارائه کنیم.»

سردار زهرایی، بر ضرورت هم‌افزایی میان گروه‌های جهادی و مسئولان اجرایی کشور تأکید کرد و افزود: «همکاری نزدیک جهادگران با دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی، مسیر حل مشکلات را کوتاه‌تر و اعتماد مردم به نظام را تقویت می‌کند. هر گروه جهادی باید با شناسایی اولویت‌های منطقه‌ای، طرح و برنامه مشخص برای خدمت داشته باشد تا بتوانیم به صورت علمی و کارآمد پیش برویم.»

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور همچنین از تلاش‌ها و دستاورد‌های گروه‌های جهادی استان سمنان تقدیر کرد و گفت: «جهادگران این استان همواره در میدان خدمت‌رسانی پیشگام بوده‌اند و فعالیت‌های آنان الگویی برای سراسر کشور است. امروز در شهمیرزاد شاهد همدلی، نشاط و عزم راسخ جوانانی هستیم که می‌خواهند گره از کار مردم باز کنند.»

او در پایان با دعوت از جوانان برای پیوستن به جریان جهادی کشور، خاطرنشان کرد: «آینده ایران با دستان توانمند جهادگران ساخته می‌شود و هر جوانی که قدم در این مسیر بگذارد، در حقیقت در ساختن فردای روشن کشور سهیم شده است.»

انتهای پیام/