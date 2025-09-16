خبرگزاری کار ایران
امیر سرتیپ پوردستان:

اگر دشمن بخواهد حرکتی انجام دهد، با پاسخ پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: ملت ایران دلشان قرص باشد و آرامش داشته باشند و بدانند که فرزندان و برادران سربازشان از آمادگی‌های لازم برخوردارند.

به گزارش ایلنا،  امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: ملت ایران مستحضر باشند که نیروهای مسلح با وجود تحریم ۴۶ساله در مقابل دنیای استکبار ایستادند و مستکبران آمریکایی، عبری و غربی را وادار به تسلیم کردند.

امیر سرتیپ پوردستان ادامه داد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نظامیان و مسئولین سیاسی دشمن با بالا بردن دستانشان به نشانه تسلیم، درخواست آتش‌بس کردند که این موضوع نشان‌دهنده قوت، قدرت و استحکام نیروهای مسلح ایران است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در ادامه خطاب به ملت ایران گفت: اطمینان داشته باشید که اگر دشمن بخواهد حرکتی انجام دهد، با پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه عمدتاً با موشک با دشمن مقابله کردیم، اما در جنگ آینده در صورت نیاز، دشمن را در عرصه‌های دیگر درگیر خواهیم کرد و اقتدار سربازان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و سرباز مسلمان را به دنیا نشان می‌دهیم.

امیر پوردستان همچنین به نقش هنر در نمایش اقتدار نیروهای مسلح اشاره و عنوان کرد: هنرمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله فیلم و موسیقی وارد شدند و نمونه‌هایی مانند موسیقی «علاج» با اجرای محسن چاوشی و همچنین فیلم‌های مستند قوی تولید شده است؛ در همین جهت، سایر هنرمندان هم می‌توانند با حمایت از نیروهای مسلح، در افزایش انگیزه و روحیه آنان نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سرباز عرض می‌کنم که ملت ایران دلشان قرص باشد و آرامش داشته باشند و بدانند که فرزندان و برادران سربازشان از آمادگی‌های لازم برخوردارند.

