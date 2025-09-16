به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: ملت ایران مستحضر باشند که نیروهای مسلح با وجود تحریم ۴۶ساله در مقابل دنیای استکبار ایستادند و مستکبران آمریکایی، عبری و غربی را وادار به تسلیم کردند.

امیر سرتیپ پوردستان ادامه داد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نظامیان و مسئولین سیاسی دشمن با بالا بردن دستانشان به نشانه تسلیم، درخواست آتش‌بس کردند که این موضوع نشان‌دهنده قوت، قدرت و استحکام نیروهای مسلح ایران است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در ادامه خطاب به ملت ایران گفت: اطمینان داشته باشید که اگر دشمن بخواهد حرکتی انجام دهد، با پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه عمدتاً با موشک با دشمن مقابله کردیم، اما در جنگ آینده در صورت نیاز، دشمن را در عرصه‌های دیگر درگیر خواهیم کرد و اقتدار سربازان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و سرباز مسلمان را به دنیا نشان می‌دهیم.

امیر پوردستان همچنین به نقش هنر در نمایش اقتدار نیروهای مسلح اشاره و عنوان کرد: هنرمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله فیلم و موسیقی وارد شدند و نمونه‌هایی مانند موسیقی «علاج» با اجرای محسن چاوشی و همچنین فیلم‌های مستند قوی تولید شده است؛ در همین جهت، سایر هنرمندان هم می‌توانند با حمایت از نیروهای مسلح، در افزایش انگیزه و روحیه آنان نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سرباز عرض می‌کنم که ملت ایران دلشان قرص باشد و آرامش داشته باشند و بدانند که فرزندان و برادران سربازشان از آمادگی‌های لازم برخوردارند.

انتهای پیام/