خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابطحی:

ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد

ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد
کد خبر : 1686898
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت: ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد. در چنین فضایی، طوفان الاقصی نشان داد که افول غرب می‌تواند شتاب بگیرد و قدرت جهان از غرب به سمت شرق حرکت کند.

به گزارش ایلنا، سید مجتبی ابطحی  در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف و مجاهد حرب، با اشاره به سومین ماهگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت فرماندهان ما، اظهار داشت: خاندان حَرب داستان ویژه‌ای دارند و یقین دارم هیچ کشور و امتی همچون مردم غزه نمی‌توانستند مقاومت کنند. در این دو سال، بی‌نظیرترین مقاومت تاریخ بشر را شاهد بودیم.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین  افزود: مردم غزه با استقامت خود، عزتی را برای اسلام و انسان‌ها تا قیامت ایجاد کردند و همه آن‌ها در این مقاومت شریک هستند. ابطحی ادامه داد: برخی از خانواده‌ها در غزه هستند که تمامی اعضای آن‌ها به شهادت رسیده‌اند. خاندان حَرب، خاندان واحدی بودند که از گذشته در غزه حضور داشتند و در تمامی تلخی‌ها و شیرینی‌ها، مشهور به خدمت در غزه بوده و در تمام جنگ‌ها و طوفان الاقصی نیز حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: امروز، امت غزه در حال مقاومت است و رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه همه ملت در حال مقاومت هستند، نتوانسته پیروز شود. خاندان حَرب تمام اعضای خود را در مسیر مقاومت از دست دادند و پدر خانواده به دلیل سرطان و نبود دارو به رحمت الهی رفت و دخترشان در تهران میزبان ماست.

ابطحی همچنین عنوان کرد: جنگ وارد سومین سال خود می‌شود و همه تصور می‌کردند که جنگ به سرعت پایان می‌یابد. پیش از این، جنگ ۵۱ روزه ۲۰۱۴ رکورددار طولانی بودن جنگ‌ها بود. رزمندگان حماس در آغاز این جنگ ضربه عظیم و تاریخی را بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند و به مرحله‌ای رسیده بودند که مرگ رژیم صهیونیستی در حال وقوع بود.

وی ادامه داد: ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد. در چنین فضایی، طوفان الاقصی نشان داد که افول غرب می‌تواند شتاب بگیرد و قدرت جهان از غرب به سمت شرق حرکت کند. با توان بزرگ نظامی چین و روسیه و توان ایدئولوژی ایران، غرب ضعیف خواهد شد و آمریکایی‌ها با همه وجود برخاستند.

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین همچنین گفت: در چنین شرایطی، همه سازمان‌های حقوق بشری سکوت کردند تا غرب اراده خود را در منطقه تحمیل کند.

 ابطحی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در هیچ یک از نبردها موفقیتی نداشته است و تغییرات و جراحی بزرگ جهانی در حال وقوع است. برای همین، خود شما به رستاخیز از این ماجراها یاد می‌کنید و مقاومت در حال بازسازی است. شاهد قهرمانی‌های یمن هستیم و عراق نیز در حال مقاومت است. از سوریه نیز خبرهای بسیار خوشی دارم؛ به اراده الهی، پیروز خواهیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی