ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد
دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت: ضربه حماس به رژیم صهیونیستی همزمان با افول غرب رخ داد. در چنین فضایی، طوفان الاقصی نشان داد که افول غرب میتواند شتاب بگیرد و قدرت جهان از غرب به سمت شرق حرکت کند.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی ابطحی در مراسم پاسداشت ۲۵ نفر از شهدای خاندان شریف و مجاهد حرب، با اشاره به سومین ماهگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت فرماندهان ما، اظهار داشت: خاندان حَرب داستان ویژهای دارند و یقین دارم هیچ کشور و امتی همچون مردم غزه نمیتوانستند مقاومت کنند. در این دو سال، بینظیرترین مقاومت تاریخ بشر را شاهد بودیم.
دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین افزود: مردم غزه با استقامت خود، عزتی را برای اسلام و انسانها تا قیامت ایجاد کردند و همه آنها در این مقاومت شریک هستند. ابطحی ادامه داد: برخی از خانوادهها در غزه هستند که تمامی اعضای آنها به شهادت رسیدهاند. خاندان حَرب، خاندان واحدی بودند که از گذشته در غزه حضور داشتند و در تمامی تلخیها و شیرینیها، مشهور به خدمت در غزه بوده و در تمام جنگها و طوفان الاقصی نیز حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: امروز، امت غزه در حال مقاومت است و رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه همه ملت در حال مقاومت هستند، نتوانسته پیروز شود. خاندان حَرب تمام اعضای خود را در مسیر مقاومت از دست دادند و پدر خانواده به دلیل سرطان و نبود دارو به رحمت الهی رفت و دخترشان در تهران میزبان ماست.
ابطحی همچنین عنوان کرد: جنگ وارد سومین سال خود میشود و همه تصور میکردند که جنگ به سرعت پایان مییابد. پیش از این، جنگ ۵۱ روزه ۲۰۱۴ رکورددار طولانی بودن جنگها بود. رزمندگان حماس در آغاز این جنگ ضربه عظیم و تاریخی را بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد کردهاند و به مرحلهای رسیده بودند که مرگ رژیم صهیونیستی در حال وقوع بود.
دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین همچنین گفت: در چنین شرایطی، همه سازمانهای حقوق بشری سکوت کردند تا غرب اراده خود را در منطقه تحمیل کند.
ابطحی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در هیچ یک از نبردها موفقیتی نداشته است و تغییرات و جراحی بزرگ جهانی در حال وقوع است. برای همین، خود شما به رستاخیز از این ماجراها یاد میکنید و مقاومت در حال بازسازی است. شاهد قهرمانیهای یمن هستیم و عراق نیز در حال مقاومت است. از سوریه نیز خبرهای بسیار خوشی دارم؛ به اراده الهی، پیروز خواهیم شد.