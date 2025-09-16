خبرگزاری کار ایران
تشکیل کارگروه ویژه در دادستانی تهران برای تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی در گمرک غرب استان

دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به وضعیت خودرو‌های وارداتی موجود در گمرک غرب تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به وضعیت خودرو‌های وارداتی موجود در گمرک غرب تهران خبر داد.

وی در جریان بازدید اخیر خود از این گمرک غرب تهران اظهار کرد: با توجه به حجم بالای خودرو‌های رسوبی و مشکلات موجود در فرآیند ترخیص، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای در دادستانی تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.

صالحی افزود: ظرف چند ساعت پس از این بازدید، جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی مشکلات واردکنندگان، تصمیماتی مبنی بر حل مشکلات واردات خودرو اتخاذ و به بانک مرکزی ابلاغ شد.

دادستان تهران ادامه داد: بر اساس این تصمیمات و حل مشکلات اعلامی، واردکنندگان مکلف شدند در اسرع وقت نسبت به ترخیص ۲۴۰۰ خودرو‌ی موجود در گمرکات اقدام کنند. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند‌های تجاری، کاهش رسوب کالا‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد کشور صورت گرفته است.

