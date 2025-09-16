قالیباف در آئین رونمایی از کتاب «استعمارشناسی ایرانی»:
حقوق بشر برای غرب و اسرائیل مسخره است
رئیس مجلس گفت: حقوق بشر برای غرب و اسرائیل مسخره است و آزادی و دموکراسی نیز به ابزاری برای توجیه اقداماتشان تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در آئین رونمایی از کتاب «استعمارشناسی ایرانی» گفت: شاید هیچوقت به صورت ظاهری و رسمی استعمار در کشور ما به معنای سنتی آن وجود نداشته باشد، اما در جایجای کشور عزیزمان ایران، در نسلهای مختلف، همه ما طعم تلخ سلطه و استعمار و خیانت به این کشور و این ملت را در زمانهای مختلف چشیدهایم و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. چه در قراردادهای تحقیرآمیز، چه در تجزیه کشور و از دست دادن سرزمینمان، چه در اشغالهای متعدد سرزمینمان، چه در جنگهای تحمیلی و چه در کودتاهای خارجی که در این کشور عزیز و کهن ما در طول تاریخ اتفاق افتاده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد:چه در قراردادهای تحقیرآمیز، چه در تجزیه کشور و از دست دادن سرزمینمان، چه در اشغالهای متعدد سرزمینمان، چه در جنگهای تحمیلی و چه در کودتاهای خارجی که در این کشور عزیز و کهن ما در طول تاریخ اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد:داشتن قدرت در عین حال که مهم است، ولی تنها ابزار مبارزه با سلطه و استعمار نیست. آن چیزی که مهم و اساسی است، تصمیم و اراده است. اراده آگاهانهای که ملتها در مقابل این سلطه و این استعمار میگیرند و میایستند.هرگاه ملت ایران در این قرون گذشته آگاهانه و با ایمان تصمیم گرفته و به خودآگاهی رسیده و به میدان آمده، توانسته سلطه و استعمار را عقب بزند. این موضوع در تحریم تنباکو، در نهضت ملی نفت، اوج آن در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس مصداق دارد.
قالیباف با بیان این که امروز نیز باید به آینده نگاه کنیم و در استعمار فرارو و در یک جنگ شناختی و در یک جنگ روایتها و در حوزه فناوریها در ابعاد مختلف، این مصداق وجود دارد، ادامه داد: ما باز نیازمند خودآگاهی و ایمان در این مسیر هستیم. همه میآموزیم که موضوع سلطه و استعمار خاطره نیست که بگوییم بدانیم، بلکه یک واقعیت تلخ زندهای است که هر روز زندهتر و ادامهدارتر در زندگی ما و در همه شئونات ما وجود دارد.
وی افزود:بدون شک، از استعمار سنتی دیگر خبری نیست و ما با استعمار نو و فرارو روبرو هستیم. دشمنشناسی در این عرصه یکی از ابزارهای جدی ماست که باید به آن توجه کنیم، چرا که دشمن امروز اشغال سرزمین و تصرف سرزمین را هدف خود نمیداند. البته اینکه میگویم هدفش نیست، به این معنا نیست که تنها هدفش همین نیست.امروز، ما باید به توسعه فضای حیاتی و سرزمینی که رژیم صهیونیستی در حال انجام آن است، توجه کنیم. این توسعه، بهویژه در راستای استعمار فرارو، نیازمند توسعه سرزمینی است.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد:بحث جغرافیا و استعمار همیشه رابطهای بین انسان و مکان و زمان است. این بستری است که استعمارگران و سلطهگران، چه سنتی باشند، چه نو و چه فرا نو، در آن حرکت میکنند. این سه عنصر در حرکت آنها جدی و اساسی است و امروز ما شاهد این اتفاقات در دهه دوم قرن بیست و یکم هستیم.
وی بیان کرد:آن چیزی که امروز واقعاً فشار اصلی استعمارزدگی برای ماست و خطر محسوب میشود، همان استعمار ذهن است. من خاطرم هست که چند وقت پیش در یک جلسهای در جمعی از دوستان عزیز و جوانان بودم و گفتم امروز نباید ببینیم چه بخشی از سرزمین ما جدا شده است، بچههای نسل امروز یادشان هست که دشمن تلاش میکرد که مثلاً در غرب کشور، بخش کردستان را جدا کند. آنها دنبال میکردند که بخشهایی را تجزیه کنند و حتی الان هم به دنبال آن هستند.ولی باید بدانیم که در استعمار، استعمارزدگی ذهنی و در استعمار نو، امروز تصرف ذهنهای تکتک افراد یعنی سلطه و تجزیه یک ملت و یک جامعه است.
قالیباف عنوان کرد:به هر میزان، یعنی اگر یک نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی ما ذهنش را بگیرند، در حقیقت از جمعیت ما، از ملت ما و از انقلاب ما جدا کردهاند. اینگونه امروز باید به این خطر نگاه کنیم.در حقیقت، مطالعات میانرشتهای، بهویژه در مطالعات پس از استعماری، متمرکز به همین موضوعات وجوه هویتی، فکری، فرهنگی و زیست است. ما امروز اگر با این نگاه و دقت به جامعهمان نگاه کنیم، در جایجای جامعهمان رد پای آنها را میبینیم.
وی خاطر نشان کرد:امام از ابتدای این انقلاب با چه دقتی، با چه ایمانی، با چه باوری و با چه سیاست و تدبیری، اساس کار رژیم را بر آن نهاد که ذهنها و دلها را از استعمار زدایی کند، این مهمترین حرکت امام بود.همین رژیم صهیونیستی را در نظر بگیرید؛ من نمیخواهم به سابقهاش از انتهای قرن نوزدهم و بیستم بپردازم، بلکه به جنایتهایی که همین امروز و شب در غزه انجام میدهد، اشاره میکنم، این جنایات دیگر آبرویی برای دوگانگی غرب باقی نگذاشته و سلطه و استعمار را به رخ کشیده است. حقوق بشر برای آنها مسخره است و آزادی و دموکراسی نیز به ابزاری برای توجیه اقداماتشان تبدیل شده است.