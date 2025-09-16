عراقچی در جمع خبرنگاران:
شروع هرگونه مذاکره مشروط به پذیرش اصل منافع متقابل است
وزیر خارجه کشورمان گفت: رسانههای آمریکایی از میانجیگری جدید میان ایران و آمریکا صحبت کردهاند. کشورهای زیادی در تلاشاند نقش مثبتی ایفا کنند و این موضوع تنها محدود به قطر نیست. انگیزه واقعی برای کمک به حل مشکلات در منطقه وجود دارد، اما شروع هرگونه مذاکره مشروط به پذیرش اصل منافع متقابل از سوی طرف مقابل است؛ توافقی که بر اساس احترام و بدون تهدید شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پایان همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو با حضور در جمع خبرنگاران گفت: سازمان اکو مخصوص منطقه ما است و در حال حاضر ۱۰ کشور عضو دارد. قصد ما تقویت سازمان اکو است البته با کمک همه کشورهای عضو و اکنون در حال تدوین چشمانداز ۱۰ ساله این سازمان برای سالهای آینده هستیم.
وی گفت: همچنین، فعالیتهای سازمان باید بتواند تمرکز بیشتری پیدا کند و گستردگی بیشتری در موضوعات مختلف داشته باشد و در توسعه اقتصادی منطقه مشارکت کند. طبیعی است که اگر کشور دیگری هم علاقمند به عضویت در این سازمان باشد، مورد بررسی توسط اعضا قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به نشست اخیر دوحه گفت: این نشست در یک مقطع حساس برگزار شد و حضور کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در بالاترین سطح نشاندهنده اهمیت شرایط جدید منطقهای و درک مشترک کشورها از تهدید رژیم صهیونیستی بود. آنچه جمهوری اسلامی ایران سالها بر آن تأکید داشت، امروز به یک حقیقت مسلم برای همه کشورها تبدیل شده است؛ اینکه رژیم صهیونیستی تهدید اصلی منطقه است و تجاوزگری آن پایانی ندارد.
وزیر خارجه تاکید کرد: خوشحال هستیم که اجماع منطقهای و فهم درست نسبت به تهدید اصلی به وجود آمده و امیدواریم با وحدت و همکاری کشورهای منطقه بتوان در برابر این تهدید اقدام جمعی صورت داد.
وزیر امور خارجه در رابطه با همایش دوحه عنوان کرد: این اجلاس به نوعی زنگ خطر بود. کشورهای اسلامی و عربی به دلیل احساس خطر روزافزون از تجاوزات رژیم صهیونیستی گرد هم آمدند و این نشان از شرایط جدیدی دارد که منطقه با آن روبهروست.
وزیر خارجه با اشاره به برنامههای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره حضوری قوی در سازمان ملل داشته است. این تریبون فرصت مهمی برای رساندن صدای مردم ایران و دفاع از حقوق و مواضع جمهوری اسلامی در سطح جهانی است. امسال نیز رئیسجمهور محترم در این نشست شرکت خواهند کرد و بنده نیز حضور خواهم داشت. علاوه بر سخنرانی و حضور در جلسات، مجمع عمومی فرصت مناسبی برای دیدارهای دوجانبه فراهم میکند.
وی درباره صلح قفقاز گفت: ما معتقدیم مسائل این منطقه، همچون سایر مناطق پیرامونی ایران، باید با مشارکت کشورهای منطقه حل و فصل شود. کشورهای خارجی، بهویژه آمریکا، نشان دادهاند که هیچ کمکی به صلح پایدار نمیکنند و تجربههای گذشته در خلیج فارس و خاورمیانه نیز همین را ثابت کرده است. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد ایجاد سازوکارهای منطقهای برای حل مسائل قفقاز را ارائه داده و این مسیر را مؤثرتر میدانیم.