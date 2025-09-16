خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی پیامی؛

رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت جهانی را تبریک گفت

رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت جهانی را تبریک گفت
کد خبر : 1686589
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس مجلس شورای اسلامی موفقیت ارزشمند تیم ملی کشتی آزاد در رقابت جهانی را تبریک گفت و تاکید کرد: جوانان این مرز و بوم همواره می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی و رقم زدن صحنه‌های زیبای ادای احترام به پرچم مقدس ایران، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ملت شریف ایران رقم زد و دل‌های هم‌میهنان عزیز را لبریز از شادی و غرور ساخت.

این موفقیت ارزشمند که نتیجه غیرت، همت، تلاش و ایمان راسخ قهرمانان پرافتخار کشورمان، همراه با برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دلسوزانه کادر فنی و حمایت‌های موثر  و مدبرانه مجموعه فدراسیون کشتی است، نشان داد که جوانان این مرز و بوم همواره می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ کشتی، از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، قهرمانان و مسئولان فدراسیون کشتی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، تداوم افتخارآفرینی‌های فرزندان برومند ایران اسلامی را در میادین جهانی خواستارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی