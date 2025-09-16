طی پیامی؛
رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت جهانی را تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی موفقیت ارزشمند تیم ملی کشتی آزاد در رقابت جهانی را تبریک گفت و تاکید کرد: جوانان این مرز و بوم همواره میتوانند در عرصههای بینالمللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت های جهانی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابتهای جهانی و رقم زدن صحنههای زیبای ادای احترام به پرچم مقدس ایران، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ملت شریف ایران رقم زد و دلهای هممیهنان عزیز را لبریز از شادی و غرور ساخت.
این موفقیت ارزشمند که نتیجه غیرت، همت، تلاش و ایمان راسخ قهرمانان پرافتخار کشورمان، همراه با برنامهریزی دقیق، هدایت دلسوزانه کادر فنی و حمایتهای موثر و مدبرانه مجموعه فدراسیون کشتی است، نشان داد که جوانان این مرز و بوم همواره میتوانند در عرصههای بینالمللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.
اینجانب ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ کشتی، از تلاشهای بیوقفه مربیان، قهرمانان و مسئولان فدراسیون کشتی صمیمانه قدردانی میکنم و از خداوند متعال، تداوم افتخارآفرینیهای فرزندان برومند ایران اسلامی را در میادین جهانی خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی