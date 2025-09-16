خبرگزاری کار ایران
تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان از سوی پزشکیان
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، این موفقیت ارزشمند را به اعضای تیم ملی کشتی، کادر فنی و مدیریتی، خانواده‌های عزیز آنان و ملت شریف ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان درپیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی تصریح کرد: قهرمانی غرورآفرین دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که پس از 12 سال برای ششمین مرتبه در تاریخ به عنوان نخست جهان دست یافت، بار دیگر نام ایران عزیز را بر قله افتخار ورزش جهان نشاند و شادی و سربلندی را به قلب ملت بزرگ ایران هدیه داد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی غرورآفرین دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، که پس از 12 سال برای ششمین مرتبه در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت، بار دیگر نام ایران عزیز را بر قله افتخار ورزش جهان نشاند و شادی و سربلندی را به قلب ملت بزرگ ایران هدیه داد.
این پیروزی درخشان نتیجه ایمان، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر است و نشان داد که فرزندان این سرزمین، همچون همیشه، در میدان‌های سخت جهانی توانایی برافراشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را دارند.
اینجانب این موفقیت ارزشمند را به اعضای تیم ملی کشتی، کادر فنی و مدیریتی، خانواده‌های عزیز آنان و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همه قهرمانان میهن، سلامتی، توفیق و استمرار افتخارات بیشتر را مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
 رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
