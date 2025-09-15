به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب «صلح و دفاع» با اشاره به نظریه‌های مختلف در برقراری نظام جدید در دنیا، گفت: نظریه‌های چند قطبی، تک قطبی، چندقطبی_تک قطبی در راستای تشکیل نظام جدید مطرح شد، اما آنچه که در طول این ۳۰ سال گذشته باعث بوجود آمدن جنگ‌های متعددی در دنیا شده، برگرفته از نظریه ایجاد جهان تک قطبی است که یک طرف دنیا را تحت فشار قرار می‌دهد، اما طرف‌های دیگر در مقابل آن مقاومت می‌کنند.

وی افزود: بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، فضای دو قطبی که در جهان حاکم بود، فروپاشید و دنیا در کشاکش برقراری یک نظام جدید است.

وزیر دفاع اضافه کرد: ما پس از بررسی جنگ افغانستان، عراق، اوکراین و جنگ‌هایی که در منطقه غرب آسیا مانند سوریه اتفاق افتاد و حملاتی که رژیم منحوس صهیونیستی انجام می‌دهد به این نتیجه می‌رسیم که این جنگ‌ها ضمن اینکه یک تصرف سیاسی در جهت دهی به سیاست خارجی آمریکا دارد، خودش هم مانند یک ابزار در دست غرب محسوب می‌شود که خواهان ایجاد نظام تک قطبی در دنیا است.

سرتیپ نصیرزاده، نظام تک قطبی را توطئه‌ای برای دنیا دانست و اظهار کرد: این نظام، یک نظام برای برقراری نظم نیست بلکه برای توطئه است و دنیا این مسئله را نخواهد پذیرفت حتی برای کشورهایی که روی خوش نشان می‌دهند تحت عنوان یک متحد و یا تحت عنوان صلح جهانی عمل می‌کنند هم قابل قبول نخواهد بود.

وی گفت: کشورهایی که به دنبال نظام تک قطبی هستند یک پس زمینه ایدئولوژیکی دارند و خود را آفریده برتر می‌دانند. مانند رژیم صهیونیستی که می‌گوید ما آفریده برتر هستیم و بقیه انسان‌ها برای خدمت به ما آفریده شده‌اند.

وزیر دفاع به تعریف حقوق بشر در سازمان ملل توسط رژیم منحوس صهیونی پرداخت و افزود: این رژیم در تعریف خود می‌گوید بشر فقط ما هستیم، آن کودک فلسطینی که در جنگ کشته می‌شود بشر نیست که حقوقی داشته باشد و معتقدند در جاهای دیگر که ظلم می‌کنند به این خاطر است که آن‌ها بشر نیستند و این حقوق، حقوق ما است و قائل به این هستند که خداوند این حقوق را فقط برای ما معین کرده است. با این تفکرات نمی‌شود نظم جهانی برقرار کرد.

وی از راه اندازی جنگ اقتصادی تعرفه‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های مهم نظام سلطه و تک قطبی برای پیشبرد اهداف آن‌ها نام برد و خاطر نشان کرد: این باور غلطی است که با راه اندازی اینگونه جنگ‌ها، کشورها را تحت سلطه خود دربیاورند تا بتوانند تمام منابع آن‌ها را غارت کنند و این را دنیا نخواهد پذیرفت.

در ادامه این مراسم، سرلشکر هکتور مورا پرز، دین وابستگان نظامی در ایران ضمن قدردانی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، گفت: این نمایشگاه، یک فعالیت افتخارآمیز است که از اهمیت آموزشی و دانشگاهی بالایی در همکاری و ارتباط بین المللی برخوردار است.

وی افزود: این نمایشگاه برای ارائه تلاش‌ها و فداکاری‌های نویسندگانی است که تحقیقات فکری و علمی آن‌ها به صورت استادانه ثبت و امکان تقویت و تحکیم هنر و علم نظامی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی اداری و فناوری را فراهم و کاربرد صحیح آن را در زمینه دفاع و صلح تضمین می‌کند.

دین وابستگان نظامی در ایران در پایان برای کسانی که در رابطه با حفاظت، حاکمیت و استقلال دفاع و صلح مردم جهان فعالیت می‌کنند آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم امیر سرتیپ حسین ولی‌وند زمانی، فرمانده دافوس آجا، با بیان اینکه این نمایشگاه در سال ۱۳۹۷ کلید خورد و فعالیتی بود که در تمام نقاط جهان دیده شد، گفت: سوالی که بعد از برپایی این نمایشگاه مطرح شد این بود که چرا در دانشگاه جنگ، حرف از صلح زده می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: هدف ما همیشه صلح است ولی در عین حال برای جنگ هم آمادگی کامل داریم.

وی تصریح کرد: در این ۷ سال، کشورهای مختلفی در برپایی این نمایشگاه با ما همکاری کردند و در داخل کشور هم نهاد مختلف کمک کردند.

هفتمین نمایشگاه بین المللی دفاع و صلح با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابراهیم بن احمد المعینی، سفیر کشور عمان، امیر سرتیپ حسین ولی‌وند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، سرلشگر هکتور مورا پرز، دین وابستگان نظامی در ایران، وابستگان نظامی کشورهای مختلف، اساتید و دانشجویان دافوس صبح امروز (دوشنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

انتهای پیام/